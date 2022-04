Sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022

Mọi công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập TP Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022 diễn ra vào lúc 20 giờ tối 23-4 tại sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn đã được TP Sầm Sơn và các đơn vị liên quan đang gấp hoàn thiện, sẵn sàng cho lễ kỷ niệm thành công.

Sáng 23-4, ghi nhận tại khu vực sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn, các đơn vị thi công đang gấp rút những khâu cuối cùng trong trang trí khánh tiết.

Thông tin từ Ban tổ chức cho biết, sân khấu lễ kỷ niệm là điểm nhấn đặc biệt ấn tượng với khán giả, du khách.

Sân khấu được dàn dựng nhằm tái hiện một vùng biển Sầm Sơn rực rỡ, đầy tiềm năng.

Ban tổ chức bố trí hàng nghìn ghế ngồi cho đại biểu, Nhân dân và du khách tham dự lễ kỷ niệm.

Các công nhân, nhân viên đang gấp dút hoàn thành những phần việc cuối cùng để buổi lễ diễn thành công, tốt đẹp.

Tại Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022 sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa tầm thấp. Vì vậy, từ sáng 23-4, các lực lượng chức năng đang gấp rút chuẩn bị để đảm bảo chương trình thành công.

120 giàn pháo hoa được hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự TP Sầm Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dân quân tự vệ phường Trung Sơn Nhà máy Z121 (Bộ Quốc phòng) lắp đặt, đảm bảo an toàn, góp phần tạo nên thành công cho lễ kỷ niệm.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá, thành phố Sầm Sơn tăng cường gần 900 cán bộ, chiến sỹ để bảo đảm an toàn cho Lễ kỷ niệm. Từ 15h đến 24h ngày 23-4, thành phố Sầm Sơn cấm xe tải từ 5 tấn trở lên di chuyển theo hướng từ TP Thanh Hóa xuống TP Sầm Sơn trên tuyến Quốc lộ 47 và Đại lộ Nam Sông Mã. Cấm xích lô, xe điện hoạt động trên địa bàn nội thành TP Sầm Sơn. Cấm xe buýt vào khu vực trung tâm TP Sầm Sơn; chỉ được dừng, đỗ, đón, trả khách ở đường Lý Tự Trọng, TP Sầm Sơn (đối diện chợ Cột Đỏ). Từ 20h30 phút đến 24h00 phút ngày 23-4-2022, cấm tất cả các phương tiện di chuyển theo hướng từ TP Thanh Hóa xuống TP Sầm Sơn trên tuyến Quốc lộ 47 và Đại Lộ Nam Sông Mã.

Năm nay, lễ kỷ niệm diễn ra vào dịp cuối tuần, vì vậy từ sáng 23-4, đông đảo Nhân dân và du khách đã có mặt ở thành phố biển Sầm Sơn để nghỉ dưỡng và háo hức chào đón lễ kỷ niệm với nhiều chương trình đặc sắc.

Các cơ sở lưu trú đã đảm bảo cơ sở vật chất, công tác ATVSTP được nhà hàng, khách sạn chú trọng, góp phần làm nên thành phố biển Sầm Sơn thân thiện, mến khách.

Chương trình Kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và Khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022 với chủ đề “Sầm Sơn bay cao vươn xa” là sự kiện du lịch quan trọng, tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa nhằm quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người xứ Thanh đến với du khách trong nước và quốc tế. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam; tiếp sóng, phát trên kênh TTV - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và một số Đài Truyền hình các tỉnh trong nước.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông