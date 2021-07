Ra mắt mô hình “Tổ an toàn COVID-19” lưu động trên xe ô tô chở công nhân, lao động Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam

Ngày 17-7, Công đoàn Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thành lập và ra mắt mô hình “Tổ an toàn COVID-19” lưu động trên xe ô tô chở công nhân, lao động (CNLĐ) Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại. Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, dự.

Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Ngô Thế Anh trao quyết định thành lập “Tổ an toàn COVID-19” lưu động trên xe ô tô chở CNLĐ Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam.

Theo đó, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam và lãnh đạo doanh nghiệp đã quyết định thành lập 9 “Tổ an toàn COVID-19” lưu động trên xe ô tô chở CNLĐ Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam. “Tổ an toàn COVID-19” lưu động trên xe ô tô chở CNLĐ Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam có nhiệm vụ tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc.

Theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe hàng ngày đối với cán bộ, người lao động đi trên xe đưa đón CNLĐ (ghi nhật ký sức khỏe); phát hiện, nhắc nhở, kiến nghị người có trách nhiệm xử lý các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch theo quy định của chính quyền và quy chế của doanh nghiệp.

Toàn cảnh lễ ra mắt.

Báo cáo kịp thời cho lãnh đạo quản lý, công đoàn cơ sở và bộ phận y tế của doanh nghiệp khi phát hiện các trường hợp CNLĐ có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm kịp thời. Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan chức năng truy vết các trường hợp F1, F2 và các trường hợp khẩn cấp khi doanh nghiệp có người mắc bệnh hoặc phải cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; kiến nghị với người có trách nhiệm, cán bộ công đoàn đảm bảo đầy đủ các biện pháp, phương tiện, vật tư trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại lễ ra mắt, Chủ tịch công đoàn KKTNS & CKCN Ngô Thế Anh trao quyết định thành lập “Tổ an toàn COVID-19” cho 9 tổ trưởng “Tổ an toàn COVID-19” lưu động trên xe ô tô chở công nhân, lao động CNLĐ Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa Võ Mạnh Sơn cho biết: Thời gian qua, “Tổ An toàn COVID-19” trên địa bàn tỉnh hoạt động tích cực, trách nhiệm, hiệu quả, đã khẳng định được vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Việc chỉ đạo thành lập “Tổ An toàn COVID-19” lưu động trên xe ô tô chở CNLĐ nhằm mở rộng phạm vi kiểm soát dịch bệnh; tiếp tục hình thành thêm “lá chắn” đảm bảo an toàn cho đoàn viên, người lao động và đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Thanh Huê