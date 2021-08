Quyết liệt phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông trọng điểm

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây tại Quốc lộ 217 thuộc địa phận thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Bá Thước bắt quả tang 4 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ.

Lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 47, đoạn qua huyện Triệu Sơn.

4 đối tượng bị lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ gồm: Hoàng Ngọc Toàn, sinh năm 1990 và Trịnh Văn Huy, sinh năm 1996 đều ở xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân; Phạm Trung Kiên, sinh năm 2001 và Trần Văn Chung, sinh năm 1989 đều ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 10 kg ma túy đá, 7 điện thoại di động, 1 xe ô tô taxi BKS 36A - 170.44, gần 600 triệu đồng tiền mặt, 1 khẩu súng quân dụng. Qua kết quả đấu tranh ban đầu được biết, Hoàng Ngọc Toàn là đối tượng giang hồ, cộm cán trên địa bàn huyện Thọ Xuân, chuyên hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê. Mới ra tù, Toàn đã câu kết với các đối tượng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn tham gia vào đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ.

Theo chia sẻ của lực lượng cảnh sát giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, thời gian qua, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gỗ lậu, động vật hoang dã, ma túy, các loại súng, đạn, vật liệu nổ... trên tuyến giao thông có những diễn biến phức tạp. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Chúng thường sử dụng các loại xe ô tô con sau đó tháo ghế để chất hàng hóa lên hoặc trộn lẫn hàng lậu, hàng cấm trong các loại hàng hóa khác; sử dụng xe mô tô vận chuyển nhỏ lẻ để tẩu thoát khi bị phát hiện. Mặt khác các đối tượng còn ngụy trang bằng nhiều hình thức nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Để làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chủ động đấu tranh với các loại tội phạm trên các tuyến giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông luôn bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Ban Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thường xuyên quán triệt đến các tổ, đội, bên cạnh tuần tra, kiểm soát, phải chú trọng kiểm tra hàng hóa, phương tiện khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn. Đồng thời, bám sát cơ sở, nắm tình hình, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng khi phát hiện những trường hợp vi phạm để kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, xử lý, không để các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra.

6 tháng đầu năm 2021, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 88 vụ việc vi phạm pháp luật, trong đó có 7 vụ, 11 đối tượng vận chuyển trái phép các chất ma túy, thu giữ tang vật gồm 10,5 kg ketamin, 19,2 kg ma túy đá, 2 kg heroin, 36.293 viên ma túy tổng hợp; 60 vụ việc tội phạm và vi phạm pháp luật khác thu giữ 16,2 kg pháo, 26 kg thuốc nổ, 7 xe mô tô là tang vật vụ án và có dấu hiệu làm giả chứng từ mua bán. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 1 vụ vận chuyển 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Cùng với đó, thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát trên đường thủy nội địa, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 6 đối tượng khai thác cát trái phép; 2 vụ khai thác thủy sản trái phép; phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi đánh bạc; vận động Nhân dân giao nộp 5 khẩu súng cồn. Thông qua công tác đăng ký, quản lý phương tiện phát hiện một số trường hợp có dấu hiệu giả mạo công chứng.

Bên cạnh tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của Nhân dân khi tham gia giao thông, kịp thời giúp lực lượng công an trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm luôn được phòng cảnh sát giao thông, công an các địa phương đẩy mạnh thực hiện với nhiều giải pháp sáng tạo, cụ thể như: phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng các tin, bài, phóng sự về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Duy trì thường xuyên các chuyên mục an toàn giao thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở; đồng thời, thường xuyên cung cấp tư liệu, hình ảnh, bài viết đăng trên website của Cục Cảnh sát giao thông và Công an Thanh Hóa; tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật giao thông, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm vi phạm pháp luật...

Bài và ảnh: Lê Phượng