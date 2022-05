Quan Sơn triển khai công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2022

Để chủ động ứng phó với thiên tai năm 2022, huyện Quan Sơn đề ra nhiều giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn (TKCC) và phòng thủ dân sự (PTDS), sẵn sàng đối phó khi bão, lũ xảy ra.

Huyện Quan Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn (TKCC) và phòng thủ dân sự (PTDS) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Vừa qua, trên địa bàn huyện Quan Sơn liên tục xảy ra mưa lớn kéo dài, gây nhiều điểm sạt lở làm hư hỏng một số tuyến đường giao thông và thiệt hại nhà cửa, ngập úng hoa màu của người dân. Trong đó, tại xã Trung Tiến, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài khiến hộ gia đình anh Vi Văn Hiếu ở bản Lốc bị sạt lở đất, làm hư hỏng nặng về nhà cửa; một hộ gia đình ở bản Tong bị sạt tường rào. Ngoài ra, trong đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, xã Trung Tiến có 1,1 ha lúa bị ngập úng hoàn toàn; 11 hộ dân có ao cá bị cuốn trôi; nhiều guồng nước hư hỏng nặng; tuyến đường giao thông từ bản Tong đi bản Đe, bản Pọng có nhiều điểm sạt lở.

Do ảnh hưởng đợt mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất khiến một hộ gia đình ở bản Lốc, xã Trung Tiến bị thiệt hại nặng về nhà ở.

Ngay sau khi xã Trung Tiến báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra, lãnh đạo huyện Quan Sơn đã đi kiểm tra tình hình thực tế các điểm sạt lở trên địa bàn xã và đến thăm, động viên, chia sẻ, trao quà hỗ trợ khắc phục khó khăn trước mắt đối với hộ gia đình anh Vi Văn Hiếu bị ảnh hưởng nặng về nhà ở do mưa lớn gây ra, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, UBND huyện Quan Sơn đã chỉ đạo và phân công các thành viên Ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS huyện trực tiếp xuống địa bàn các xã được giao phụ trách để chỉ đạo khắc phục hậu quả, tổ chức di dời hộ dân bị sạt lở đất đá, các hộ có nguy cơ sạt lở đất đá về các điểm an toàn.

Hàng năm công tác huấn luyện dân quân tự vệ luôn được huyện Quan Sơn chú trọng, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp xảy ra.

Để chủ động ứng phó với thiên tai năm 2022, huyện Quan Sơn đã chủ động, tổ chức thực hiện nghiêm công tác PCTT&TKCN; xây dựng các phương án, kế hoạch PCTT đến các xã, thị trấn, các đơn vị, ban ngành một cách quyết liệt, thường xuyên với phương châm “4 tại chỗ” và “chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn chương, có hiệu quả”. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức và Nhân dân về công tác phòng, chống thiên tai. Đồng thời chỉ đạo xã, thị trấn và các ngành triển khai ứng phó với mưa lũ; chủ động sơ tán dân khu vực có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; bảo đảm về giao thông; gia cố lại nhà cửa, nạo vết kênh mương tưới tiêu, kênh mương liên xã…

Huyện đã chủ động bố trí cắm các biển cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ sạt lở đất, đá lăn, khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét để cánh báo cho người dân, phương tiện đi lại biết chủ động phòng, tránh.

Ngoài việc cập nhật thông tin, diễn biến thời tiết thường xuyên và thực hiện nghiêm các công điện, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện đã chủ động bố trí cắm các biển cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ sạt lở đất, đá lăn, khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét để cánh báo cho người dân, phương tiện đi lại biết chủ động phòng, tránh. Thực hiện nghiêm việc trực chỉ huy, phân công các đồng chí trong BCH xuống địa bàn được phân công nắm tình hình, chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, tránh thiên tai, giúp người dân sơ tán, phòng tránh. Chủ động bố trí phương tiện, thuốc, vật tư y tế, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quan Sơn cho biết: Huyện đã rà soát các hộ có nguy cơ cao mất an toàn, các vị trí thường xuyên xảy ra thiên tai. Toàn huyện có 883 hộ sống trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, trong đó 285 hộ có nguy cơ lũ ống lũ quét, 694 hộ có nguy cơ sạt lở đất. Huyện cũng đã tiến hành rà soát các điểm có nguy cơ khẩn cấp, nguy cơ cao về thiên tai trên địa bàn huyện. Qua rà soát, có 71 điểm xung yếu, trong đó có 30 điểm xung yếu về lở đất đá, bờ sông, 30 điểm xung yếu sạt lở đất đá tại các tuyến giao thông, 10 điểm xung yếu về lũ ống, lũ quét, 1 điểm thường xuyên bị ảnh hưởng bởi dông, lốc. Hiện nay, huyện Quan Sơn đang triển khai dự án bố trí sắp xếp dân cư tại khu Co Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh cho 36 hộ; trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư tại khu Pom Ca Thảy, bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện cho 41 hộ của 2 bản Xuân Sơn và Na Hồ; dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư bản Yên, xã Mường Mìn với tổng số 49 hộ.

Tại xã Mường Mìn, để chủ động ứng phó có hiệu quả với thiên tai trong năm 2022, địa phương đã triển khai phương án phòng, chống bão lũ, phòng tránh lũ quét, sạt lở đất, sơ tán dân ở các vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai.

Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Văn Dương cho biết: Mường Mìn có 5 bản, trong đó có bản Yên là bản giáp biên với 135 hộ, trong đó có 49 hộ nằm trong vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét. Trước tình hình trên, địa phương đã báo cáo với huyện, xây dựng phương án sắp xếp ổn định dân cư bản Yên. Xã Mường Mìn cũng đã bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện, hậu cần với mức cao nhất theo phương án đã lập để sẵn sàng đối phó khi bão lũ xảy ra. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, trường học tập trung kiểm tra, rà soát lại tất cả các công trình, nhà cửa, trường học… kịp thời sửa chữa, khắc phục hư hỏng xong trước mùa mưa bão.

Na Mèo là xã biên giới của huyện, trong những năm gần đây địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây ra. Dân cư trên địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, mật độ dân số thưa, sống rải rác, cách xa nhau theo tập quán; công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục đã được xây dựng kiên cố nhưng chưa đủ khả năng để tránh bão, lũ an toàn. Do vậy, mùa mưa, lũ lớn cũng là nơi dễ xảy ra vỡ đập tạo thành lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và gây ngập úng cục bộ, có nguy cơ gây thiệt hại lớn về người, tài sản. Qua số liệu thống kê, rà soát, xã Na Mèo có 37 hộ nằm trong vùng có nguy cơ mất an toàn cao, vị trí thường xuyên xảy ra thiên tai, vị trí có nguy cơ bị ảnh hưởng. Với phương châm chỉ đạo “Chủ động phòng tránh - đối phó kịp thời khắc phục hiệu quả, nhằm giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra”, xã Na Mèo đã xây dựng phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai và huy động lực lương, vật lực, phương tiện, hậu cần phục vụ công tác PCTT, TKCC&PTDS năm 2022.

Vừa qua, đoàn công tác Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (PCTT, TKCN và PTDS) tỉnh Thanh Hóa do Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác PCTT, TKCN trên địa bàn huyện Quan Sơn. Đồng chí đã đề nghị Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS huyện cần nắm rõ tình hình thời tiết gắn với đặc thù của địa phương để cảnh báo đến Nhân dân một cách hiệu quả. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân chủ động, cảnh giác với mưa bão, lũ quét, sạt lở đất cũng như hiệp đồng với các đơn vị khác để tăng tính hiệu quả trong công tác PCTT-TKCN.

Bên cạnh đó vẫn cần bổ sung thêm các vật dụng, cơ sở vật chất cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức kiện toàn lại Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS các xã, thị trấn.

Đối với nhân lực, nhất là nguồn nhân lực tại chỗ cần có kế hoạch tập luyện để sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn. Sử dụng tốt và thành thạo các thiết bị địa phương đang có và tăng cường kiểm tra công tác PCTT-TKCN ở các xã, bản trên địa bàn, phấn đấu giảm thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Ngọc Huấn