Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke

Đời sống kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, hoạt động kinh doanh karaoke “mọc” lên ngày càng nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân. Tuy nhiên, loại hình kinh doanh này cũng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ hơn từ phía các lực lượng chức năng nhằm siết chặt hoạt động, ngăn chặn tệ nạn xã hội len lỏi vào đời sống, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Công an thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa) tuyên truyền, hướng dẫn chủ quán karaoke trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý ANTT.

Phát hiện nhiều vụ, việc vi phạm

Thời gian gần đây, lực lượng công an trong tỉnh liên tiếp phát hiện nhiều quán karaoke bị các đối tượng lợi dụng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mới đây nhất, khoảng 2 giờ sáng ngày 5-3, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra vũ trang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang 31 đối tượng (17 nam, 14 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng hát của quán karaoke Vui Vui trên địa bàn xã Đông Thịnh (Đông Sơn), thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Trước đó, ngày 31-1, Công an huyện Hoằng Hóa đã phát hiện, bắt quả tang 8 thanh niên đang “bay, lắc” tại 1 quán karaoke ở xã Hoằng Đồng. Trung tuần tháng 1-2021, Công an huyện Yên Định đã phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm gồm 13 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy tại 2 phòng hát của 1 quán karaoke trên địa bàn phố Kiểu, xã Yên Trường. Cuối tháng 2-2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc tại 1 quán karaoke ở xã Hoằng Lưu (Hoằng Hóa).

Ở trên là các vụ việc mới nhất trong số nhiều vụ việc tụ tập sử dụng ma túy, đánh bạc trong quán karaoke đã được lực lượng công an trong tỉnh phát hiện trong những năm gần đây, cho thấy tình hình hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra ở các cơ sở kinh doanh karaoke có diễn biến phức tạp. Chỉ tính riêng trong năm 2020, các lực lượng công an trong tỉnh đã phát hiện 51 vụ việc, 366 đối tượng, khởi tố 48 vụ, 179 đối tượng phạm pháp có liên quan đến ma túy, mại dâm, đánh bạc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, lưu trú, cầm đồ, trong đó địa điểm karaoke xảy ra 23 vụ, 245 đối tượng.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện về ANTT đối với cơ sở kinh doanh karaoke thuộc phạm vi quản lý, các đơn vị đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với 298 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 1 tỷ đồng.

Tăng cường tuyên truyền và kiểm tra, xử lý

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, toàn tỉnh hiện có 4.863 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, trong đó kinh doanh dịch vụ karaoke là 1.039 cơ sở, tập trung nhiều nhất ở TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, các huyện Hoằng Hóa, Thọ Xuân, Quảng Xương, Triệu Sơn...

Trên địa bàn huyện Nga Sơn hiện có 34 cơ sở kinh doanh karaoke rải rác ở các xã, thị trấn. Theo bà Mai Thị Huệ, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Nga Sơn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hiện đáp ứng các điều kiện để được hoạt động như: diện tích (phòng hát có diện tích sử dụng tối thiểu là 20m2, không kể công trình phụ), hệ thống cách âm, các phương tiện phòng cháy, chữa cháy...; hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn diễn ra cơ bản ổn định. Tuy nhiên, đối với một loại hình sinh hoạt văn hóa có ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề nhạy cảm này, phòng đã chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền các cơ sở kinh doanh karaoke thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19-6-2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường cũng như những văn bản hướng dẫn của ngành văn hóa. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động, phối hợp thực hiện các đợt kiểm tra liên ngành thường niên, đột xuất để phòng ngừa chung, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những cơ sở có các hoạt động không đúng quy định...

Lực lượng công an trong tỉnh đã lập kế hoạch tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, lưu trú, cầm đồ. Trung tá Dương Đức Trường, Đội trưởng Đội Đăng ký quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, cho biết: Đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu cho Giám đốc Công tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng, công an các huyện, thị xã, thành phố, công an các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát, đánh giá, phân loại, thiết lập, củng cố hồ sơ quản lý theo quy định, từ đó áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, hình sự... để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả đối với các đối tượng tội phạm lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện để hoạt động, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng hoặc hình thành các tụ điểm phức tạp về ANTT.

“Đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về điều kiện ANTT đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; hướng dẫn chủ các quán karaoke thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý ANTT trong cơ sở kinh doanh. Tổ chức ký cam kết, giao trách nhiệm cho người chủ, người quản lý về ANTT của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện nghiêm các điều kiện về ANTT trong quá trình kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tích cực vận động quần chúng Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm ANTT tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện nói chung và các quán karaoke nói riêng”, Trung tá Dương Đức Trường nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Việt Hương