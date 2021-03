Phong trào thi đua sản xuất của hội viên, phụ nữ xã Quý Lộc

Gia đình chị Đồng Thị Hồng, thôn 5, nuôi chim bồ câu lai Pháp mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Cùng với việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”, Hội LHPN xã Quý Lộc (Yên Định) đã nỗ lực vận động, hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo điều kiện cho chị em vươn lên làm giàu chính đáng.

Thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở, nhiệm kỳ 2016-2021, tập thể cán bộ hội từ cơ sở đến chi, tổ hội đã đoàn kết, tập trung tuyên truyền, vận động hội viên giúp nhau chia sẻ những khó khăn; khai thác tiềm năng lợi thế, phát huy nội lực, hỗ trợ nhau về vốn, cây, con giống và kinh nghiệm để phát triển kinh tế hộ gia đình, ổn định cuộc sống. Các mô hình phát triển kinh tế phải luôn gắn với bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo cân bằng sinh thái... Đến nay, Hội LHPN xã Quý Lộc có hơn 80% hội viên phát triển kinh tế chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, chủ yếu là trâu, bò, lợn, gà, thỏ, chim bồ câu và kinh doanh, dịch vụ các ngành nghề...; thành lập 3 gian hàng giới thiệu sản phẩm do hội viên sản xuất để tiêu thụ và làm đầu mối giới thiệu ra thị trường; một mô hình tổ hợp tác sản xuất miến gạo sạch do phụ nữ làm chủ; 10 mô hình trang trại chăn nuôi lớn do hội viên làm chủ... Nhiều năm nay, phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế được cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các chi, tổ hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã. Bình quân mỗi năm, tổ chức hội giúp ít nhất từ 2 hội viên thoát nghèo bền vững trở lên.

Để phong trào phát triển kinh tế, làm giàu thực sự đạt hiệu quả, Hội LHPN xã Quý Lộc đã đẩy mạnh các hoạt động huy động vốn vay qua các kênh ngân hàng, thực hành tiết kiệm, hỗ trợ cây, con giống, giúp nhau ngày công... tạo điều kiện cho hội viên vay sản xuất, kinh doanh, đầu tư cho con em học tập; phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, học nghề may công nghiệp... cho hội viên, phụ nữ. Đến nay, tổ chức hội đang quản lý 33 tỷ đồng vốn vay các kênh ngân hàng; duy trì hoạt động quỹ tín dụng tiết kiệm và đã có 10/10 chi hội với 70 tổ tiết kiệm, 8 tổ hùn vốn... Nhờ vậy đã có nhiều hộ gia đình hội viên có điều kiện sản xuất, sử dụng đồng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả, thoát nghèo bền vững từ chăn nuôi gia cầm, sản xuất miến gạo... Tiêu biểu như hộ gia đình chị Nguyễn Thị Giang, chi hội 7; Đồng Thị Hồng, chi hội 5; Vũ Thị Dung, chi hội 6...

Cùng với đó, cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Quý Lộc còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường với nhiều việc làm thiết thực, như: cải tạo vườn tạp, xây dựng mô hình nhà sạch, vườn đẹp, nhân rộng các tuyến đường hoa xanh, sạch, đẹp, góp phần đưa thôn 7 về đích thôn NTM kiểu mẫu năm 2020 và tiếp tục tham gia xây dựng các thôn NTM kiểu mẫu ở các thôn còn lại.

Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN xã Quý Lộc cho biết: Việc quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, đổi mới nội dung sinh hoạt hội đã thu hút được 2.500 hội viên tham gia sinh hoạt, đạt tỷ lệ gần 90%. Đặc biệt, các chi hội thu hút được nhiều hội viên cao tuổi tham gia sinh hoạt đạt trên 98%. Lực lượng hội viên, phụ nữ đông, nhiệt tình với công tác, hoạt động hội đang góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch COVID–19 đạt hiệu quả và phấn đấu xây dựng xã sớm trở thành thị trấn.

Lê Hà