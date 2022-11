Phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới

Sáng 24-11, thông tin từ Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, tình trạng vi phạm tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới diễn ra khá phổ biến tại nhiều Trung tâm đăng kiểm ở các địa phương trong cả nước.

Tình trạng trên không những làm giảm hiệu lực quản lý Nhà nước, mất lòng tin trong Nhân dân mà còn hình thành tâm lý chủ quan, không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về bảo đảm an toàn giao thông của các chủ phương tiện; đồng thời là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông do các phương tiện không đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật vẫn được phép lưu thông.

Để góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực này, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông vận tải và bảo vệ môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến nghị:

Các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện những sai phạm, tham nhũng, tiêu cực để xử lý ngay từ đầu, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác đăng kiểm xe cơ giới. Sau khi thanh tra, kiểm tra, giám sát cần trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan điều tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự để giải quyết, xử lý. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Đối với người dân cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đăng kiểm xe cơ giới bảo đảm an toàn giao thông cho chính bản thân mình, đồng thời giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.

