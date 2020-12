Phòng ngừa, giải quyết đình công, phá rối an ninh - trật tự trong doanh nghiệp

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Đề án “Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối an ninh - trật tự (ANTT) của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá” giai đoạn 2021 - 2025.

Ảnh minh họa.

Mục tiêu phấn đấu đạt 100% lực lượng làm nhiệm vụ phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối ANTT trên địa bàn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ; 80% doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực dệt may, da giày có mô hình tự quản về ANTT, mô hình camera an ninh; 100% doanh nghiệp hoạt động trong khu kinh tế, khu công nghiệp, các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực dệt may, da giày hàng năm được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật có liên quan; xây dựng nội quy lao động, quy chế bảo vệ doanh nghiệp, thang bảng lương, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định; tổ chức ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT với lực lượng Công an, Biên phòng (đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn biên giới); 100% lực lượng bảo vệ doanh nghiệp được tập huấn, hướng dẫn công tác chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật; 80% doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực dệt may, da giày có tổ chức công đoàn cơ sở; 100% doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tổ chức công đoàn cơ sở; 100% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật; 100% các huyện, thị xã, thành phố có lực lượng hòa giải viên lao động và cán bộ chuyên trách theo dõi công tác lao động, việc làm dạy nghề; 100% hòa giải viên lao động được tập huấn chuyên sâu về pháp luật lao động, kỹ năng hòa giải và kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động.

100% UBND các huyện, thị xã, thành phố, khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phải công bố được địa chỉ thư điện tử đến các doanh nghiệp trên địa bàn để người lao động gửi những nội dung liên quan đến quyền lợi hợp pháp của họ bị người sử dụng lao động xâm phạm; Mở rộng mạng lưới đào tạo nghề và tác phong lao động công nghiệp cho người lao động để người lao động làm việc có kỷ luật, có kỹ thuật, năng suất, chất lượng và hiệu quả; hạn chế tối đa sự đào thải dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0.

Thành lập tổ công tác liên ngành cấp tỉnh bao gồm: Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Sở Y tế, hàng năm tổ chức thanh, kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật tại các doanh nghiệp để kịp thời giải quyết, chấn chỉnh các sai phạm xảy ra tại doanh nghiệp từ đó triệt tiêu các nguyên nhân có thể dẫn đến đình công trong công nhân.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối ANTT; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành đoàn thể; Tổ chức tuyên truyền cho người lao động về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các quy định mới của pháp luật lao động hiện hành để người lao động hiểu rõ, tránh bị lợi dụng, kích động tham gia đình công, tập trung đông người trái pháp luật; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kinh nghiệm; khả năng phối hợp giữa các ngành, các cấp trong xử lý tình huống phức tạp về ANTT, nhất là cách giải quyết tình huống người lao động tụ tập đông người, đình công gây mất ANTT; Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước tại các doanh nghiệp, trọng tâm là tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động; cương quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp đặc biệt là vấn đề nợ đọng các loại bảo hiểm, nợ lương của người lao động; Xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả năng lực tự bảo đảm ANTT tại doanh nghiệp của các lực lượng tại chỗ như: lực lượng bảo vệ, các tổ “An ninh công nhân”, “An ninh tự quản”, các hội nhóm, đoàn thể... Nâng cao chất lượng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại doanh nghiệp; Đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng, kích động người lao động đình công, tập trung đông người tập trung đông người trái pháp luật gây rối ANTT, chống Đảng, Nhà nước của các phần tử xấu, các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm; Xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án xử lý các tình huống phức tạp về ANTT tại doanh nghiệp có thể xảy ra trong thời gian tới.

Đề án được thực hiện trên địa bàn tỉnh, tại tất cả các loại hình doanh nghiệp (kể cả số doanh nghiệp mới được thành lập sau thời điểm Đề án được ban hành), trong thời gian từ năm 2021 đến hết năm 2025.

BĐT