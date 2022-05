Phát lệnh báo động I trên sông Cầu Chày

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, mực nước trên sông Cầu Chày đang dâng cao, đạt mức Báo động I vào đầu giờ sáng nay, 24 -5.

Do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị nén yếu kết hợp hội tụ gió trên cao nên từ ngày 21-5 đến nay, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trên sông Cầu Chày mực nước đang lên, đã đạt mức Báo động I là +8,0 m.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã phát lệnh báo động I trên sông Cầu Chày, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa và Yên Định:

1. Triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động.

2. Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn.

3. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông.

4. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng thường trực Chỉ huy PCTT tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Linh Trường