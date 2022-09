Kỷ niệm Ngày quốc tế người cao tuổi (1-10):

Phát huy vai trò của người cao tuổi trong các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, các cấp hội người cao tuổi (NCT) trong tỉnh luôn phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”, gương mẫu trong các hoạt động xã hội, phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Lê Khắc Kim, thôn 4, xã Đông Minh (Đông Sơn) mang lại hiệu quả kinh tế.

Với tâm niệm “còn sức khỏe là còn lao động”, ông Hoàng Như Đốc, hội viên Hội NCT phường Quảng Phú (TP Thanh Hóa) luôn nỗ lực, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn tích cực lao động sản xuất, tạo việc làm, thu nhập cho lao động địa phương, làm giàu cho gia đình. Ông Đốc cho biết: Nhiều năm trước đây, gia đình ông đã đầu tư nuôi ếch thương phẩm theo hình thức cắm cọc bằng tre, luồng nên hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi tìm hiểu thực tế tại một số địa phương, năm 2017, ông đầu tư nuôi ếch bằng lồng lưới kết hợp nuôi cá trắm, cá rô phi đầu vuông. Mô hình nuôi ếch trong lồng lưới kết hợp nuôi cá tận dụng diện tích mặt nước sông, hồ, giảm thiểu thất thoát do ngập lụt và giải quyết được khó khăn trong khâu thu hoạch; thời gian nuôi ếch ngắn, trong vòng 2 tháng đã cho thu hoạch nên có khả năng quay vòng vốn nhanh... Với 16 ô lồng, mỗi lồng có diện tích 10m2, mỗi năm ông Đốc nuôi 5 lứa ếch thương phẩm, mỗi lứa hơn 20.000 con giống. Bình quân hàng năm nuôi gần 200.000 con ếch thịt, xuất bán 36 tấn, thu lãi hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn thu hoạch 10 tấn cá trắm, cá rô phi đầu vuông, thu lãi hơn 120 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, trong cuộc sống đời thường, ông luôn gương mẫu, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông còn tích cực ủng hộ các khoản đóng góp do chính quyền, đoàn thể phát động; hỗ trợ, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho bà con tại địa phương.

Hiện nay, toàn tỉnh có 474.326 hội viên NCT sinh hoạt tại 559 hội cơ sở. Toàn tỉnh có trên 65% NCT đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Ở bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào cũng xuất hiện những tấm gương NCT làm kinh tế giỏi. Với bản chất cần cù, ý chí kiên cường và kinh nghiệm đúc rút trong cuộc sống, NCT đã cùng với con cháu tham gia lao động sản xuất, thành lập trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Theo thống kê của các cấp hội, toàn tỉnh có 5.278 NCT là chủ trang trại, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, 14.971 NCT sản xuất giỏi, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp đáng kể cho ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện dồn điền, đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi ở thôn, xóm, khu dân cư; góp phần giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, NCT đã hiến hàng nghìn m2 đất, 143.698 ngày công, đóng góp 32,135 tỷ đồng cho xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, NCT các cấp phát huy uy tín, kinh nghiệm của mình trong công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiều hội viên trực tiếp tham gia các tổ an ninh Nhân dân, tổ thanh tra Nhân dân, tích cực đấu tranh phòng, chống tệ nạn, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, góp phần giải quyết những mâu thuẫn và vướng mắc ở cơ sở. Cán bộ, hội viên NCT đã cung cấp 11.345 nguồn tin có giá trị, hòa giải 812 vụ việc, cảm hóa 319 người lầm lỗi trở về hòa nhập cộng đồng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh việc tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cấp hội NCT trong tỉnh còn chủ động sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều hình thức chăm sóc tinh thần cho NCT. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao dành cho NCT ngày càng phát triển đa dạng với nhiều loại hình, thu hút ngày càng đông đảo hội viên tham gia. Toàn tỉnh hiện có 4.276 câu lạc bộ, thu hút 143.381 NCT tham gia ở 518 xã, phường, thị trấn. Các cấp hội NCT còn phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sân chơi bổ ích, ý nghĩa giúp NCT rèn luyện sức khỏe, gặp gỡ, giao lưu, góp phần củng cố và tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên NCT.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp hội NCT trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”; vận động con cháu, gia đình và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo điều kiện để NCT đóng góp khả năng, trí tuệ, công sức vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh