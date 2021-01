Phát hiện và ngăn chặn từ cơ sở

Tại một trang trại bỏ hoang trên địa bàn xã Xuân Phong, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an huyện Thọ Xuân vừa bắt quả tang Đỗ Thị Lượt (SN 1977) ở thị trấn Thọ Xuân đang sản xuất khối lượng lớn mỡ bẩn được nướng thủ công từ thịt trâu, bò ôi thiu

Khi thực phẩm “bẩn” có mặt ở khắp nơi, thì nguy cơ mất an toàn tiêu dùng là điều không thể tránh khỏi. Câu chuyện ấy càng trở nên đáng ngại khi tết đang đến và mùa lễ hội lại về.

Mới đây, lực lượng công an đã triệt phá vụ chế biến thực phẩm “bẩn” tại một trang trại ở huyện Thọ Xuân đem đến cho chúng ta hình ảnh hãi hùng khi thịt trâu, bò hôi thối bị đưa lên lò than nướng lấy mỡ, vận chuyển đến những quán hàng trong tỉnh để tiêu thụ. Phần còn lại đương nhiên trở thành món thịt trâu gác bếp mà nhiều người ưa dùng như món khoái khẩu ngày tết.

Thật, giả khó lường, người tiêu dùng bằng mắt thường không thể phân biệt, cũng không thể truy xuất nguồn gốc hàng hóa, rủi ro vì thế là quá lớn.

Thông tin báo chí cho thấy tiếp tục có khối lượng lớn thực phẩm “bẩn” được tuồn lậu vào thị trường Thanh Hóa. Dù nhiều xe vận chuyển thực phẩm “bẩn” bị bắt và tiêu hủy, nhưng đó chưa phải là điều để đảm bảo rằng sẽ không có những chuyến xe khác vận chuyển trót lọt đến nơi tiêu thụ. Vì lợi nhuận, những kẻ sản xuất, buôn bán thực phẩm “bẩn” sẽ không từ thủ đoạn nào. Lượng thực phẩm “bẩn” bị cơ quan chức năng phát hiện có lẽ vẫn là số ít so với lượng lớn mà các chủ cơ sở sản xuất, chế biến khai nhận sau khi bị phát hiện.

Liên quan đến vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các cấp chính quyền và cơ quan chức năng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, lực lượng công an và quản lý thị trường cũng đã tăng cường kiểm soát, nhưng tình trạng sản xuất, tiêu thụ thực phẩm mất an toàn vẫn chưa hạ nhiệt.

Qua các vụ ngộ độc thực phẩm thời gian qua cho thấy vấn đề mất an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục là thách thức lớn, cần phải có những giải pháp cấp bách cả trước mắt và lâu dài, đòi hỏi tính liên ngành, sự phối hợp của nhiều đoàn thể.

Đấu tranh với vấn nạn này không chỉ cần sự nghiêm túc trong ban hành văn bản, còn đòi hỏi nghiêm túc trong nhận thức, cương quyết trong thực thi, nhất là công tác nắm tình hình, xử lý vi phạm ban đầu của chính quyền cơ sở.

Cùng với đó đòi hỏi trách nhiệm của chính người tiêu dùng trong phát giác, tố cáo các cơ sở vi phạm, phương tiện vi phạm. Người dân phải đóng vai trò là “tai, mắt” cho chính quyền và cơ quan chức năng vì chính sự an toàn của mình chứ không vì sợ va chạm mà né tránh. Đây là yêu cầu mang tính bền vững, an toàn từ gốc, chỉ đồng bộ thực hiện mới hy vọng tạo ra “màng lọc” loại bỏ thực phẩm “bẩn” khỏi đời sống tiêu dùng.

Tuệ Minh