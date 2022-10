Phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em

Sáng 10-10, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Nông Cống tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Toàn cảnh Lễ phát động

Dự án Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Từ thiện Bloomberg Hoa Kỳ tài trợ được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2019 đến nay. Năm 2022, theo chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Nông Cống, Như Thanh, Triệu Sơn tiếp tục thực hiện dự án tại 17 xã, thị trấn.

Đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu.

Hoạt động của dự án gồm 3 hợp phần: truyền thông, nâng cao nhận thức về nguy cơ và các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em tại cộng đồng; tăng cường năng lực quản lý, triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; tăng cường dạy bơi và nâng cao kỹ năng bơi an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 6 đến dưới 15 tuổi tại các xã, thị trấn triển khai dự án.

Đông đảo học sinh tham dự.

Chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2022 nhằm kêu gọi, vận động các cơ quan, tổ chức và người dân trong cộng đồng tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em và chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, giảm thiểu tối đa tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội trong việc đẩy mạnh thực hiện các hoạt động thiết thực phòng, chống đuối nước trẻ em hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn để trẻ em được phát triển toàn diện.

Đại diện trẻ em trên địa bàn huyện Nông Cống phát biểu.

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn, UBND huyện Nông Cống đã trao 30 suất quà, 30 áo phao cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Nông Cống.

Nguyễn Đạt