Phải xem đây là mệnh lệnh cuối cùng

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã phải ban hành tới 2 công điện yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và quản lý trật tự xây dựng. Qua đó, cho thấy sự khẩn trương, cấp bách phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm đối với nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.

Cấp bách là phải thôi, bởi sau vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng ngày 12/9/2023 tại chung cư mini số 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội làm 56 người chết, trong hơn 1 tháng qua lại tiếp tục xảy ra những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khác ở nhiều địa phương trong nước có nguyên nhân từ sự bất cẩn của con người.

Đau thương, mất mát từ hỏa hoạn dường như mới làm người ta lo lắng, giật mình, chứ chưa thay đổi được triệt để ý thức, hành vi của rất nhiều người dân. Dù trước đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành chức năng đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao khả năng chủ động ứng phó với nguy cơ hỏa hoạn; tuy nhiên, việc chấp hành của người dân và chính quyền một số địa phương không cao. Qua các đợt tổng kiểm tra gần đây cho thấy nhiều địa phương đã để xảy ra tình trạng xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ không theo quy hoạch, không có giấy phép hoặc sai theo quy định của giấy phép, nhất là không đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy...

Tại Công điện số 991/CĐ-TTg, ngày 22/10/2023 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ: Công an, Công Thương, Xây dựng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải nâng cao trách nhiệm, tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 164/NQ-CP, ngày 4/10/2023 của Chính phủ; Công điện số 825/CĐ-TTg, ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở riêng lẻ, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và tài sản trong quá trình khai thác, sử dụng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả để xem xét trách nhiệm đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Nhằm đảm bảo tốt nhất tính mạng, tài sản cho Nhân dân, đảm bảo an ninh, an toàn tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, các ngành chức năng, các địa phương cần phải xem đây là giới hạn cuối cùng, để chủ động, kiên quyết hơn trong việc khắc phục những lỗ hổng hiện tại cũng như nâng cao trách nhiệm trong những công việc sắp tới, không để tình trạng tiếp tục xảy ra cháy vì nguyên nhân chủ quan và văn bản lại phải tiếp tục ban hành.

Thái Minh