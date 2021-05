PC Thanh Hóa cung ứng điện ổn định phục vụ bầu cử

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc bảo đảm nguồn điện phục vụ Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ bầu cử và phục vụ Nhân dân trong tỉnh theo dõi bầu cử, Công ty Điện lực Thanh Hoá (PC Thanh Hóa) đang huy động mọi nguồn lực với quyết tâm cao nhất nhằm cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định trong những ngày diễn ra hoạt động bầu cử.

PC Thanh Hóa thực hiện tu sửa, bảo dưỡng hệ thống cung ứng điện trước ngày bầu cử

Trước đó, PC Thanh Hóa đã giao các đơn vị thực hiện kiểm tra, củng cố lưới điện, phương án bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn trước, trong và sau các ngày diễn ra bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong phương án cấp điện, ngoài nguồn từ lưới điện phải có nguồn dự phòng khi có sự cố lưới điện.

Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị điện lực phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho... Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương xem xét, bố trí tăng cường lực lượng bảo vệ, tự vệ, thanh niên xung kích ứng trực trước, trong và sau các ngày diễn ra bầu cử.

Trong thời gian diễn ra bầu cử, PC Thanh Hóa sẽ không thực hiện các công việc trên lưới có cắt điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố; tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, lực lượng trực vận hành, sửa chữa điện; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các hư hỏng và sự cố phát sinh. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung về công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm túc về hướng dẫn phòng dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

PC Thanh Hóa cũng đặc biệt lưu ý bảo đảm cung cấp điện cho các địa điểm bỏ phiếu, kiểm phiếu. Phối hợp với địa phương và các cơ quan thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến khách hàng sử dụng điện, tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại và ném các vật lên đường dây, vi phạm hành lang tuyến dây; kiểm tra, bảo đảm hệ thống đường truyền để vận hành an toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc phục vụ điều hành hệ thống điện và mạng máy tính hoạt động tốt. Tổ chức trực 24/24h phục vụ công tác điều hành của Công ty để chỉ đạo kịp thời các tình huống phát sinh.

Minh Hằng