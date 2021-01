Nông dân Thanh Hóa "mặc áo" chống rét cho vật nuôi.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, nền nhiệt giảm sâu, ảnh hưởng lớn sức khỏe của đàn gia súc, gia cầm, người chăn nuôi đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để phòng chống rét cho gia súc, gia cầm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, các ngày 9 đến 13-1, ở Thanh Hóa trời liên tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ trung bình ngày phổ biến 12 - 14 độ C, thấp nhất xuống 6 - 8 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 6 độ C. Vì vậy nhiều nông dân ở xứ Thanh đang chủ động các biện pháp phòng chống rét và giảm thiểu rủi ro trong chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Gia đình ông Lê Bá Lượng ở thôn Thượng, xã Phùng Minh (Ngọc Lặc) hiện đang nuôi 2.500 con gà. Ngay khi mới vào mùa đông, ông Lượng đã chuẩn bị chống rét cho đàn gia cầm nhà mình bằng cách sửa chữa lại chuồng trại.

“Trong giai đoạn này tôi cho gà ăn nhiều bữa. Hàng ngày vệ sinh máng ăn, máng uống, thay nước 2-3 lần/ ngày”, ông Lượng cho biết.

Ông Lượng tận dụng gốc cây khô, vỏ trấu, mùn cưa làm chất đốt để sưởi ấm cho đàn gà nhà mình trong những ngày nhiệt độ ngoài trời xuống quá thấp.

Không những chống rét cho các loại gia cầm, những ngày này gia súc nhất là trâu, bò cũng được người chăn nuôi chủ động phòng, chống rét.

Ông Nguyễn Huy Hùng ở thôn Cốc, xã Phùng Minh (Ngọc Lặc) cho biết: Ngày thường đàn trâu 5 con của nhà ông được chăn thả ngoài đồi, nhưng vào những ngày rét đậm, rét hại như hiện tại ông để trâu tại chuồng để chăm sóc.

Để giữ ấm cho đàn trâu trong những ngày rét đậm, rét hại, cùng với việc che chắn kín chuồng trại, nhiều gia đình như nhà ông Hùng đã nhóm lửa quanh chuồng để sưởi ấm cho trâu, bò.

“Ngoài việc chống rét cho gia súc, bà con cần chủ động các biện pháp dự trữ thức ăn, việc cất trữ nguồn thức ăn cho trâu, bò còn đảm chất dinh dưỡng trong những ngày giá rét như hiện nay”, ông Hùng cho biết thêm.

Với những con trâu, bò còn nhỏ, sức đề kháng còn yếu, gia chủ mặc lên người bằng những chiếc áo cũ nhằm chống giá rét.

Ngoài việc cung cấp thức ăn tươi đảm bảo dinh dưỡng cho gia súc, người chăn nuôi nên pha nước ấm khoảng 37-38 độ C với muối, nồng độ 0,1 - 0,3% cho cho trâu bò uống nhằm chống rét.

Theo dự báo, trong những ngày tới, thời tiết rét đậm, rét hại tiếp tục kéo dài, khả năng còn nhiều đợt rét tiếp theo. Do vậy, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống rét, đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do rét đậm rét hại có thể gây ra trong mùa đông.

Hoàng Đông