Nỗi niềm bưu tá vùng cao

Sẽ chẳng quá lời khi ví những người bưu tá vùng cao như “cánh chim không mỏi”, bởi hàng ngày không quản nắng mưa, bước chân của họ vẫn ngược xuôi khắp các thôn, bản để hành trình của những cánh thư, những tờ báo, những gói bưu phẩm... được nhanh chóng đến tay người nhận.

Chị Lê Thị Huyền, nhân viên bưu điện - văn hóa xã Tân Phúc (Lang Chánh) trao bưu phẩm cho người nhận.

Hơn 11h 30, sau khi cơ bản hoàn thành công việc buổi sáng, chị Lê Thị Huyền, nhân viên bưu điện - văn hóa xã Tân Phúc (Lang Chánh), mới có chút thời gian gặp gỡ chúng tôi. Ngoài chiếc giỏ thật to đựng bưu phẩm, trên xe của chị vẫn còn một xấp báo chưa phát kịp cho người dân. Tranh thủ vài phút nghỉ ngơi, chị Huyền chia sẻ: 15 năm gắn bó với công việc ở bưu điện - văn hóa xã Tân Phúc, cũng là ngần ấy năm tôi lăn lộn với nghề bưu tá. Có một mình lại phải kiêm khá nhiều việc, thế nên hàng ngày tôi phải phân chia thời gian làm việc sao cho khoa học nhất. Qua đó vừa có thể mở cửa bưu điện - văn hóa xã với thời lượng tối đa phục vụ khách hàng; lại vừa có thể hoàn thành công việc của người bưu tá mang sách báo, thư từ, bưu phẩm đến tay bà con một cách nhanh nhất. Yêu cầu của khách ngày một cao, chất lượng dịch vụ cũng phải theo đó nâng lên. Đồng thời phạm vi phục vụ đa dạng hơn trước, thế nên hàng ngày vào các buổi sáng, tôi sẽ trực để mở cửa bưu điện - văn hóa xã cho người dân đến đọc sách báo, giao dịch, nhận thư báo, hàng chuyển phát... Buổi trưa tầm 12h30, bắt đầu đi tiếp nhận sách báo, công văn, thư từ và bưu phẩm từ bưu điện huyện để về phát cho bà con. Căn cứ vào địa chỉ người nhận, tôi phân loại và sắp xếp thứ tự các giấy tờ, công văn, bưu phẩm theo từng tuyến đường đi một cách hợp lý...

Ngày nào cũng đi từng ngõ, gõ từng nhà, ngày ít cũng ngót chục cây số, mang hàng trăm tờ báo, bưu phẩm và các công văn khác phân phát cho 9 thôn ở trong xã Tân Phúc. Với đặc thù địa hình miền núi nên con đường dẫn vào một số thôn rất khó đi, có những con dốc thẳng đứng, xe máy phải cài số 1 cả đoạn dài. Gặp hôm trời mưa, đường trơn lầy lội, phải gửi xe nhà dân, cuốc bộ hơn 3 cây số mới đến điểm giao thư, báo.

Khó có thể nói hết nỗi vất vả khi ngày ngày đối mặt với những cung đường vùng cao lên dốc, xuống đèo, nắng bụi, mưa phùn. Thế nhưng với chị Huyền, công việc này đã ghi dấu nhiều kỷ niệm khó quên. “Nhớ lại cái thời cách đây hơn mười năm, buổi ấy báo về xã chúng tôi rất ít, về các thôn xóm lại càng ít hơn, thư thì mỗi ngày chỉ dăm bảy lá. Bởi con em trong xã đa số học xong THPT đều ở nhà làm ruộng và lập gia đình, không thì cũng chỉ quanh quẩn với thôn trên, xóm dưới nên những cánh thư cũng không có cơ may vượt ra khỏi huyện. Nay thì đã đổi thay thật nhiều, mỗi ngày tôi nhận và phân loại hàng chục loại báo. Tất cả các thôn, xóm đều có báo Thanh Hóa, báo Nhân dân... Thư thì gửi về từ muôn nơi, hàng tháng còn có cả chục giấy mời lĩnh tiền của con em đi làm ăn xa gửi về giúp gia đình, lại còn EMS - dịch vụ chuyển phát nhanh... Chứng kiến sự đổi thay từng ngày của quê hương, rồi niềm vui trên khuôn mặt những ông bố, bà mẹ khi nhận được thư con mình đi làm xa gửi về, hay những bạn trẻ khóc òa khi nhận giấy báo trúng tuyển đại học... ngần ấy thôi cũng như tiếp thêm động lực để tôi thêm gắn bó và yêu nghề hơn”, chị Huyền vui vẻ cho biết.

Với những người làm nghề bưu tá, thời gian ngồi trên xe có lẽ còn nhiều hơn ngồi trên ghế. Từ con đường này đến con đường khác, từ ngõ này sang ngõ khác, cốt sao nhanh chóng phát kịp thư từ, hàng hóa đến tay người nhận. Theo nghề bưu tá chưa lâu, nhưng chính sự yêu nghề và niềm vui khi từng trang báo, từng phong thư được phát đến tay người nhận đã tiếp sức để chị Nguyễn Thị Ngọc, nhân viên bưu tá của bưu điện - văn hóa xã Xuân Bình (Như Xuân), vượt lên khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ và quyết tâm bám nghề. Xuân Bình là một trong những xã nằm cách xa trung tâm huyện nhất. Đường sá đi lại còn khó khăn; dân cư thưa thớt, các thôn nằm cách xa nhau, nên việc chuyển thư từ, báo chí... mất nhiều thời gian và thêm phần vất vả hơn.

Ngày nào cũng thế, cứ 1h30 là chị Ngọc lại lên bưu điện - văn hóa xã để tiếp nhận sách báo, thư từ, bưu phẩm từ Bưu điện huyện chuyển xuống. Sau đó, chị sắp xếp, phân loại rồi đi phát. Những năm gần đây, xu hướng mua hàng qua mạng khá phổ biến và người dân trong xã cũng tiếp cận, nắm bắt xu thế này rất nhanh. Bởi vậy mà số lượng bưu kiện, hàng hóa mà chị phải chuyển phát cũng ngày càng nhiều. Chị Ngọc chia sẻ với chúng tôi: Ban ngày đa phần người dân đều đi làm nương rẫy, nên tôi phải mang đến tận nơi họ làm. Do đó, để chuyển hết được số sách báo, thư tín, công văn, tôi phải bắt đầu đi từ khá sớm. Vậy mà ngày nào cũng về nhà khi trời đã nhá nhem, nhà nhà đã lên đèn. Thường thì nghề này không theo giờ hành chính, cứ khi nào chuyển hết số thư, báo, bưu phẩm thì mới kết thúc một ngày làm việc. Nghề bưu tá, gặp thời tiết nắng nóng thì vất vả lắm, nhưng so với những ngày mưa gió thì vẫn còn nhàn hạ hơn nhiều. Trời mưa, việc đi lại đã khó khăn, mình còn phải tìm cách để bao bọc, che đậy cẩn thận để khi đến tay người nhận, các sản phẩm vẫn còn nguyên vẹn. Người có thể ướt, chứ công văn, giấy tờ thì không thể ướt được. Theo nghề này, hầu như chúng tôi đều làm và hưởng theo sản phẩm nên đồng lương cũng khá ít ỏi. Do đó, nếu không thực sự yêu nghề, thì người bưu tá khó lòng trụ được...

Có theo chân người bưu tá trên khắp các ngả đường, gặp gỡ người nhận thư, bưu phẩm, chúng tôi mới cảm nhận được câu nói: “Người bưu tá là “cầu nối” thông tin cho Nhân dân”. Với họ, ngoài nhu cầu việc làm, thu nhập, thì niềm vui, niềm tự hào khi làm tròn trách nhiệm: “Bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, kịp thời, chính xác” đã tiếp thêm động lực để họ gắn bó với nghề.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt