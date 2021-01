Nỗ lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước

Năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các cấp công đoàn trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS). Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong hoạt động công đoàn nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Tham gia tổ chức công đoàn, công nhân Công ty TNHH Sakurai được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Công đoàn ngành công thương là một trong những đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2020. Đồng chí Phạm Ngọc Điệp, Chủ tịch Công đoàn ngành công Thương cho biết: Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, thời gian qua, Công đoàn ngành công thương đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí thường trực, thường vụ công đoàn ngành; đồng thời tiến hành khảo sát tình hình công nhân, lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp (DN); cán bộ công đoàn thường xuyên bám sát cơ sở, gặp gỡ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động để đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của tổ chức công đoàn đối với NLĐ, người sử dụng lao động; quyền lợi của NLĐ khi tham gia tổ chức công đoàn... Nhờ vậy, thu hút được đông đảo công nhân, NLĐ tham gia vào tổ chức công đoàn, DN thành lập CĐCS. Trong năm 2020, Công đoàn ngành công thương đã thành lập mới được 4 CĐCS (đạt 400% kế hoạch năm), kết nạp mới được 267 đoàn viên (đạt 628% kế hoạch năm); nâng tổng số CĐCS trong các DN lên 42 CĐCS với 3.611 đoàn viên. Điều quan trọng là các CĐCS khối DN chấp hành nghiêm pháp luật lao động, Luật Công đoàn, chế độ, chính sách đối với NLĐ; thường xuyên quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, là điểm tựa tin cậy của đoàn viên, NLĐ.

Những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn phải xác định việc tập hợp NLĐ vào tổ chức công đoàn là nhiệm vụ trọng tâm. LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố chủ động khảo sát, nắm tình hình hoạt động của các DN thuộc ngành nghề trên địa bàn quản lý để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Theo đó, công đoàn cấp trên cơ sở đã phân công cán bộ chuyên trách bám sát cơ sở, khảo sát, nắm tình hình lao động, việc làm ở các DN chưa có tổ chức công đoàn trên địa bàn để có kế hoạch tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành công đoàn và người sử dụng lao động như: quy chế trả lương, thưởng, định mức lao động; đơn giá tiền lương, đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS, tập trung nâng cao vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, NLĐ; nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các CĐCS... Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các DN ngoài Nhà nước trong năm 2020 đã đạt được kết quả đáng phấn khởi. Các cấp công đoàn đã thành lập mới được 67 CĐCS (đạt 103% kế hoạch năm), kết nạp mới được 14.815 đoàn viên (đạt 105,8% kế hoạch năm), nâng tổng số CĐCS lên 3.565 đơn vị với 269.340 đoàn viên. Một số đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS như: LĐLĐ huyện Yên Định, LĐLĐ huyện Hà Trung, LĐLĐ huyện Như Thanh, Công đoàn ngành xây dựng...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Đặc biệt năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều DN phải đăng ký tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh có thời hạn, cắt giảm ngày công, luân phiên cho công nhân nghỉ việc, đặc biệt là các DN may mặc, giầy da, làm giảm một số lượng lớn đoàn viên công đoàn và CĐCS. Bên cạnh đó, công tác điều hành, chỉ đạo, điều tra, khảo sát tình hình công nhân, lao động và DN trên địa bàn để xây dựng phương án phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở một số đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn chưa sát với thực tế, cập nhật số liệu về DN trên địa bàn quản lý chưa chính xác. Một số chủ DN còn né tránh, trì hoãn thành lập CĐCS tại DN, không tạo điều kiện cho công đoàn cấp trên vào DN vận động NLĐ gia nhập tổ chức công đoàn và thành lập CĐCS... Do đó, thời gian tới, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực của cán bộ công đoàn chuyên trách; đổi mới, đa dạng hóa hoạt động của CĐCS; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các DN đủ điều kiện thành lập tổ chức CĐCS, phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua... Từ đó thúc đẩy phong trào sản xuất, kinh doanh, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong DN, đem lại lợi ích thiết thực cho chủ DN và NLĐ.

Bài và ảnh: Đức Thắng