Những hạt nhân đoàn kết nơi bản làng vùng cao

Những năm gần đây, trong các hoạt động ở cộng đồng dân cư, các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín ở huyện vùng cao Mường Lát thường xuyên nêu cao vai trò gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động người thân, con cháu và người dân nơi cư trú thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Lực lượng bộ đội biên phòng cùng Nhân dân làm đường giao thông nông thôn tại xã Pù Nhi.

Ông Lâu Minh Pó, người dân tộc Mông, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Mường Lát được nhiều người biết đến là một trong những “ngọn đuốc” giữa đại ngàn, bởi ông đã có những việc làm thiết thực, ý nghĩa vì cuộc sống tốt đẹp của bản làng vùng cao... Bản Pù Toong, xã Pù Nhi nơi ông sinh sống có 100% là dân tộc Mông với ngành nghề chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi, đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn. Ông đã cùng với chi bộ, ban quản lý, các đoàn thể trong bản đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con thực hiện theo nếp sống mới trong ma chay, cưới hỏi, đưa vào hương ước, quy ước của bản và được bà con thực hiện. Ông luôn gương mẫu đi đầu vận động bà con trong bản không di cư tự do, tích cực làm ăn, xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ hủ tục. Đặc biệt trong triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa”, trong đó việc đưa người chết vào quan tài được xem là cuộc “cách mạng” làm thay đổi nhận thức trong đồng bào Mông ở các bản có đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện nói chung, bản Pù Toong nói riêng. Qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Mông. Nhờ những hoạt động tích cực của ông Pó và sự cố gắng của bà con trong bản, đến nay bản Pù Toong không có người nghiện, 100% trẻ em đến tuổi đều được đến trường; người dân luôn yên tâm phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo và tích cực trong tham gia bảo vệ đường biên giới quốc gia.

Từng là Chủ tịch UBND xã Tam Chung, ông Hà Văn Thại sau khi nghỉ hưu theo chế độ, ông tiếp tục nhận được tín nhiệm của người dân, bầu làm người có uy tín của bản Lát, xã Tam Chung. Với sự mẫn cán, trách nhiệm sẵn có của một đảng viên, ông tích cực tuyên truyền cho bà con dân bản nâng cao ý thức bảo vệ rừng; vận động Nhân dân ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Ông còn tích cực hướng dẫn bà con trồng, chăm sóc rừng theo đúng kỹ thuật để cây sinh trưởng tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trao đổi với chúng tôi về những đóng góp của các “hạt nhân” đoàn kết nơi vùng cao, bà Trương Thị Huyên, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Mường Lát, cho biết: Là huyện biên giới có 105km đường biên giới tiếp giáp với 2 huyện Xốp Bâu, Viêng Xay thuộc tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào; có 7 xã biên giới và 1 xã nội địa. Là địa bàn cư trú của 6 dân tộc anh em với trên 40,7 nghìn nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%. Vì vậy, 88 người có uy tín tiêu biểu sinh sống ở 73 bản, khu phố trên địa bàn huyện là cánh tay nối dài, nhịp cầu nối gắn kết với các lực lượng trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Bởi, họ rất am hiểu về văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán và có mối liên hệ chặt chẽ trong dòng họ, cộng đồng dân cư nên khi tuyên truyền, giải thích đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, người dân nghe và làm theo; bên cạnh đó, họ có khả năng quy tụ, tập hợp Nhân dân trong việc tham gia các phong trào của địa phương; tuyên truyền cho Nhân dân không mắc mưu kẻ xấu, không tham gia các tổ chức tôn giáo lạ, tà đạo, mê tín dị đoan, bài trừ tệ nạn xã hội; phát giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự bản làng, xây dựng vùng biên giới xứ Thanh ấm áp, yên bình.

Bài và ảnh: Tiến Đạt