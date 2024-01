Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội huyện Triệu Sơn

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là suy thoái kinh tế, song huyện Triệu Sơn đã quyết tâm, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Những kết quả đạt được đã góp phần tạo “đòn bẩy” để huyện từng bước khẳng định vị thế của một vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa, từ đó tạo động lực để phát triển mạnh mẽ, vươn lên trở thành đô thị loại IV.

Từ việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đã được mở rộng.

Với phương châm “bứt phá đi lên”, cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân huyện Triệu Sơn đã quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng vượt khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Điểm nhấn trong bức tranh kinh tế - xã hội huyện Triệu Sơn là các lĩnh vực sản xuất nông - lâm - thủy sản, công nghiệp và thương mại - dịch vụ đều phát triển với tốc độ khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 5,28%, trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4%, công nghiệp, xây dựng tăng 4,79%, dịch vụ tăng 7,71%. Với mức tăng trưởng này huyện vươn lên đơn vị xếp thứ 4 toàn tỉnh.

Sản xuất công nghiệp tăng khá với giá trị sản xuất đạt hơn 4.800 tỷ đồng, tăng 5,9% so với năm 2022. Một số sản phẩm có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ như nước máy tăng 13,6%, giày dép xuất khẩu tăng 11,3%, bao bì các loại tăng 12,6%. Quy mô tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng xếp thứ 5 toàn tỉnh. Các ngành thương mại - dịch vụ, giá cả hàng hóa ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 8.463 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Đặc biệt, để chuẩn bị các điều kiện trở thành đô thị loại 4, huyện đã quan tâm hoàn thiện đề án rà soát, xây dựng huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025, thành lập thị xã vào năm 2030.

Trong năm 2023, huyện đã trình UBND tỉnh xin bổ sung vào quy hoạch tỉnh và các chương trình, kế hoạch phát triển đô thị liên quan; hoàn thành điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Triệu Sơn và đô thị Đà - Thọ Dân; phê duyệt quy hoạch dự án Khu vườn ươm giống cây trồng, cây cảnh Thọ Bình (xã Thọ Bình); phê huyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư mới phía Bắc đường tỉnh 514 (thị trấn Triệu Sơn).

Xác định cải cách hành chính vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, huyện Triệu Sơn tiếp tục chú trọng công tác giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Công tác cải cách hành chính được tiến hành có hiệu quả tại 16 đơn vị. Kết quả, trong năm 2023 huyện đã tiếp nhận 3.285 hồ sơ, trong đó tiếp nhận theo cơ chế “một cửa” 1.813 hồ sơ; đến tháng 12 đã giải quyết 2.895 hồ sơ.

Điểm nổi bật trong năm 2023 của huyện Triệu Sơn là hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp có những chuyển biến tích cực, rõ nét. Huyện đã tổ chức thành công hội nghị kết nối, tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn huyện, ký biên bản ghi nhớ với 5 doanh nghiệp trong và ngoài nước; tổ chức hội nghị giao lưu gặp gỡ giữa các doanh nghiệp trong huyện và doanh nghiệp là con em Triệu Sơn đang hoạt động trong và ngoài tỉnh. Các hội nghị đã được nhiều doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước đánh giá cao. Lãnh đạo huyện đã làm việc với các đơn vị liên quan để tìm vốn cho các công trình, thu hút các dự án lớn về các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

Là địa phương đang xây dựng huyện NTM nâng cao và chuẩn bị các điều kiện lên đô thị loại IV nên các dự án trên địa bàn được tập trung đẩy nhanh tiến độ, nhất là các dự án về giao thông, thủy lợi, giáo dục. Trong năm, huyện đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc triển khai các dự án trọng điểm như: Đường nối tỉnh lộ 515 C và đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn; đường kết nối Quốc lộ 47C với đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn...

Bên cạnh đó, công tác mở đường theo Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn tiếp tục được triển khai hiệu quả. Trong năm, đã có thêm gần 200 km đường giao thông được mở rộng, nâng tổng số đường giao thông nông thôn được mở rộng lên 400 km.

Cùng với đó, chất lượng các hoạt động văn hóa - thể thao; chất lượng giáo dục đại trà ở các bậc học được nâng lên; chất lượng giáo dục mũi nhọn ổn định; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Năm 2023 đã qua với nhiều kết quả nổi bật, đã và đang tạo điểm tựa vững chắc để huyện Triệu Sơn tiếp tục phát triển, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đà bứt phá để huyện thực hiện các mục tiêu đề ra. Do đó, huyện xác định phát triển kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện gắn với phát triển bền vững; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm...

Với những nỗ lực, quyết tâm vượt khó cùng tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, huyện Triệu Sơn đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành huyện đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024 và đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Bài và ảnh: Thùy Linh