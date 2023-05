Nhập nhằng thực phẩm sạch

Đáp ứng tâm lý người tiêu dùng lo ngại thực phẩm có chất độc hại, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều cửa hàng kinh doanh mặt hàng thực phẩm sạch. Bên cạnh việc góp phần giúp người tiêu dùng có thêm nhiều kênh mua sắm mới về thực phẩm an toàn, thì mức độ “sạch” như quảng cáo của các loại thực phẩm này thực chất tới đâu.

Gian hàng nông sản an toàn tại siêu thị Co.opmart Thanh Hóa được người tiêu dùng tin tưởng về chất lượng.

Chị Nguyễn Thu Huyền ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, cho biết: Từ khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, tôi quan tâm nhiều hơn đến chế độ ăn uống lành mạnh vì sức khỏe của gia đình. Thay vì đi chợ mua rau không biết nguồn gốc xuất xứ, tôi thường xuyên mua thực phẩm tại cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch, tuy giá cả cao hơn do trồng theo quy trình nghiêm ngặt, nhưng các sản phẩm đều có mẫu mã, bao bì, nơi xuất xứ được ghi rõ ràng với đầy đủ các loại thực phẩm từ rau củ, thịt, cá... cho đến các loại hoa quả tươi.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm tin dành cho thực phẩm sạch thì cũng không ít người tiêu dùng lại đang băn khoăn về các sản phẩm mình mua hằng ngày. Tại siêu thị WinMart Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, bà Lê Thị Lộc cho biết: Trước đây, hầu hết thực phẩm tươi sống của gia đình tôi đều được mua tại các siêu thị, nhưng thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông đại chúng xuất hiện tin tức về một số doanh nghiệp cung ứng rau cho các cửa hàng, siêu thị... đã lấy rau từ nguồn trôi nổi để “phù phép”, dán nhãn thành các loại rau sạch, rau VietGAP nên khiến tôi thực sự băn khoăn.

Thực tế cho thấy, bên cạnh các siêu thị, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn đang bày bán các sản phẩm thịt, cá, rau... an toàn, có sổ sách ghi chép, chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thì cũng có không ít cửa hàng kinh doanh mập mờ, chưa công khai minh bạch về nguồn gốc, xuất xứ, cũng như thông tin các tiêu chí thực phẩm đạt chuẩn cần thiết. Mặt khác, những nông sản hình thức không khác với những mặt hàng bày bán tại các chợ truyền thống, chỉ khác về hình thức đóng gói, giá bán cao hơn ở chợ truyền thống, trong khi đó, nguồn gốc có thực sự an toàn hay không người tiêu dùng cũng khó có thể kiểm chứng được. Hay như tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, không khó bắt gặp các sạp bán rau “tự xưng” sản phẩm nông sản an toàn, tuy nhiên, nguồn gốc sản phẩm thì không rõ ràng.

Hiện nay, đối với các tiêu chuẩn phổ biến như VietGAP, GlobalGAP, Organic... người dân chưa thể phân biệt, nhận biết được qua hình thức bên ngoài hay các chỉ số ghi trên bao bì, vì vậy tình trạng nông sản bẩn gắn mác “sạch” vẫn diễn ra. Bên cạnh các cửa hàng, đơn vị cung cấp các loại thực phẩm, nông sản sạch, sản phẩm hữu cơ đạt các tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên thực tế vẫn tồn tại các cửa hàng kinh doanh theo trào lưu khiến người tiêu dùng gặp khó khăn trong kiểm tra nguồn gốc, chỉ có thể nghe qua giới thiệu của người bán.

Vì thế, để tránh tình trạng gắn mác “thực phẩm sạch”, bán giá cao, nhập nhằng về chất lượng, rất cần sự giám sát, quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng trong kiểm soát chất lượng sản phẩm tại các cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, siêu thị, chợ... Bên cạnh đó, cần cung cấp danh sách các cửa hàng uy tín để người tiêu dùng yên tâm lựa chọn. Mặt khác, cần đẩy mạnh xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn bền vững, từ đó việc phát triển các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ bền vững sẽ góp phần giúp các cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong việc kiểm tra xuất xứ, chất lượng hàng hóa, cũng như giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng kiểm tra nguồn gốc, các thông tin liên quan đến chất lượng nông sản. Đi đôi với đó, trong bối cảnh nhập nhằng thực phẩm sạch - bẩn, người tiêu dùng cũng nên tỉnh táo xem xét, lựa chọn, kiểm tra trước khi mua hàng, không nên ham rẻ sử dụng các sản phẩm kém chất lượng.

Bài và ảnh: Lê Ngọc