Người dân tại Chung cư AT Home sẽ được mua điện sinh hoạt theo giá bán lẻ với chất lượng điện ổn định

Điện lực thành phố Thanh Hóa đang khẩn trương làm việc với Ban quản lý Chung cư AT Home để thực hiện việc ký hợp đồng và bán lẻ điện đến từng hộ gia đình.

Nhân viên Điện lực thành phố Thanh Hóa thực hiện lắp đặt công tơ bán lẻ điện năng, chốt chỉ số, bàn giao đến các khách hàng sử dụng điện tại Chung cư AT Home.

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Thanh Hóa, Điện lực thành phố Thanh Hóa đã tiếp nhận lộ đường dây 477 E9.9 trạm 110kV thành phố từ Điện lực Quảng Xương. Theo đó tất cả các khách hàng đang theo lộ đường dây này sẽ do Điện lực thành phố Thanh Hóa trực tiếp quản lý.

Tại lộ đường dây này có các khách hàng mua điện sinh hoạt tại Chung cư AT Home đang thực hiện mua điện tổng. Sau khi tiếp nhận, Điện lực TP Thanh Hóa đã khẩn trương làm việc với Ban quản lý Chung cư AT Home thực hiện việc chốt chỉ số đồng hồ đo điện, xác định rõ trách nhiệm thanh toán tiền điện giữa khách hàng với các tổ chức bán điện cũ, không để xảy ra tình trạng tranh chấp về tài chính, công nợ... Đồng thời tiến hành ngay việc ký hợp đồng và bán lẻ điện đến từng hộ gia đình trên cơ cơ sở pháp lý về mua bán điện năng; khẩn trương xây dựng phương án thay đồng hồ đo điện, cải tạo sửa chữa lưới điện sau tiếp nhận nhằm bảo đảm an toàn và giảm tổn thất điện năng. Hiện tại, với sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên Điện lực thành phố Thanh Hóa, công tác tiếp nhận hồ sơ mua điện của các hộ đã hoàn tất; Điện lực Thành phố Thanh Hóa cũng đã ra quyết định thành lập tổ công tác gồm 38 cán bộ, nhân viên thực hiện lắp đặt công tơ bán lẻ điện năng, chốt chỉ số, bàn giao đến các khách hàng sử dụng điện với tổng số 286 khách hàng.

Cùng với đó, Điện lực thành phố Thanh Hóa cũng đang rà soát, triển khai thay thế công tơ điện tử và cải tạo lưới điện tại phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) và các khu vực khác tại địa bàn quản lý nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện cho người dân.

NL