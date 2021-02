Một thiếu tá công an ở Thanh Hóa hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy

Trong quá trình truy bắt tội phạm ma túy, Thiếu tá Vi Văn Luân (sinh năm 1981), công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã hy sinh.

Gia đình và lực lượng chức năng đang chuẩn bị lễ tang cho Thiếu tá Luân tại thị trấn Mường Lát

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 6-2-2021, tổ công tác của Công an huyện Mường Lát gồm các đồng chí: Phạm Văn Vương, Đội trưởng đội CSĐTTP về hình sự, kinh tế, ma túy (Tổ trưởng); Vi Văn Luân, công an viên xã Pù Nhi; Hà Văn Phìn, công an viên xã Mường Lý; Vũ Văn Nhất, cán bộ CSĐTTP về hình sự, kinh tế, ma túy; Đặng Văn Dũng, công an viên xã Mường Chanh tổ chức mật phục, bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy từ bản Tà Cóm, xã Trung Lý vận chuyển sang bản Mau, xã Mường Lý để tiêu thụ.

Bà con đến chia buồn với gia đình Thiếu tá Luân.

Trong quá trình vây bắt, các đối tượng chống trả quyết liệt, nổ súng bắn về tổ công tác làm Thiếu tá Vi Văn Luân bị thương nặng.

Ngay sau đó, Thiếu tá Vi Văn Luân đã được các đồng đội nhanh chóng đưa đến Trung tâm y tế xã Mường Lý sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát để cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng đồng chí đã hy sinh.

Hoài Thu