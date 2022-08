Một số các biện pháp phòng tránh tai nạn điện mùa mưa bão

Để giúp người dân hiểu rõ cách sử dụng điện an toàn, phòng tránh các tai nạn điện đáng tiếc và hỏa hoạn xảy ra khi sử dụng điện đặc biết trong mùa mưa bão Công ty Điện lực Thanh Hóa khuyến cáo đến Nhân dân trên địa bàn tỉnh một số các biện pháp phòng tránh tai nạn điện trong mùa mưa bão với các nội dung cụ thể như sau:

Không đứng gần cột điện khi trời mưa hoặc lúc có giông sét.

Không tự ý leo lên cột điện hoặc vượt qua hàng rào trạm điện, chạm người vào các thiết bị điện, dây chằng néo cột, dây nối đất, hộp công tơ, hộp cầu dao… để đề phòng điện giật do rò điện.

Không được tự ý tháo dỡ, sửa chữa các kết cấu của công trình điện.

Không di chuyển, đi lại bằng tàu, thuyền, bè .v.v.. trong vùng ngập lụt có đường dây điện sát với mặt nước để tránh bị phóng điện gây tai nạn. Cấm buộc gia súc và thuyền bè vào cột điện để đề phòng cột bị gãy đổ và bị điện giật.

Không mang vác, lắp dựng cây, cột bằng kim loại, cột ăng ten tivi, cây tre gỗ tươi gần đường dây điện lúc mưa to, gió lớn để tránh va chạm gây nên phóng điện dẫn đến tai nạn.

Không dùng điện để rà cá, bẫy chim chuột, chống trộm cắp … gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Khi thấy cột điện đổ hoặc dây điện đứt, rơi xuống đất thì không được đến gần, cầm, nắm vào dây điện và phải ngăn ngừa không cho người khác (kể cả súc vật) đến gần hơn 10m. Đồng thời nhanh chóng tìm cách báo ngay cho đơn vị quản lý điện hoặc chính quyền địa phương gần nhất biết để có biện pháp xử lý.

Khi có thiên tai xảy ra, khách hàng phải cắt các cầu dao, cầu chì, aptomat .v.v.. đầu nguồn điện vào nhà, tránh hiện tượng rò điện gây tai nạn hoặc có điện phát ngược của các hộ có máy phát cá nhân. Khi thiên tai giảm nhẹ phải kiểm tra lại toàn bộ hệ thống dây dẫn và thiết bị điện trong nhà để khắc phục đứt dây hay xước hỏng mới đóng lại cầu dao, aptomat đầu nguồn.

Khi mất điện lưới, các khách hàng có sử dụng máy phát điện riêng của gia đình phục vụ nhu cầu của mình cần chú ý phải cắt cầu dao, aptomat, cầu chì… nhằm tách khỏi lưới điện chung của khu vực.

Khi cần chặt cây gần đường dây điện, có thể có nguy cơ cây ngã đỗ vào đường dây gây phóng điện làm nguy hiểm đến tài sản, tính mạng; phải liên hệ phối hợp với Điện lực để có biện pháp an toàn hữu hiệu.

Khi có người bị điện giật thì hô to gọi mọi người đến cứu giúp. Cần khẩn trương sử dụng biện pháp phù hợp để tách nạn nhân khỏi nguồn điện và nhanh chóng cứu chữa người bị nạn, đồng thời gọi số điện thoại 115 và báo cho cơ sở y tế gần nhất để kịp thời cứu chữa..

Hiện tại, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã lên kế hoạch và chủ động để ứng phó, xử lý sự cố do thiên tai gây ra, hiện tại đơn vị đã tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống điện trên địa bàn, sửa chữa đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn trong mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, thống kê toàn bộ các khu vực trũng thấp, và vùng đồi núi có nguy cơ ngập úng và sạt lở khi mưa to. Lập kế hoạch, tiến độ cụ thể tiến hành cải tạo hệ thống điện để đảm bảo an toàn; tổ chức xử lý cắt tỉa chặt hạ cây trong hành lang an toàn lưới điện. Xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện. Kiểm tra chống úng, ngập nước tại hầm cáp, mương cáp, thiết bị của các trạm 110 kV…Ngoài ra, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra hệ thống cung cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng.

