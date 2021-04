Mô hình “Camera với an ninh - trật tự” sẽ được nhân rộng trên địa bàn tỉnh

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 56 mô hình “Camera với an ninh trật tự (ANTT)” tại 18 huyện, thị xã, thành phố. Thực tế cho thấy mô hình này đã góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mô hình camera với an ninh - trật tự tại xã Quảng Lưu (Quảng Xương).

Để nhân rộng mô hình “Camera với ANTT” trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh đã có Công văn số 5036 ngày 19-4-2021 yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo việc nhân rộng mô hình “Camera với ANTT”. Trong đó, chú ý việc tuyên truyền, vận động và yêu cầu cơ quan, đơn vị thực hiện xã hội hóa trong thực hiện mô hình; đồng thời, nghiên cứu đề xuất và dành một phần kinh phí ngân sách triển khai hệ thống camera an ninh giám sát tại khu vực, địa bàn trọng điểm; định kỳ có sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm từ đó đề ra giải pháp để phát huy hiệu quả tích cực của mô hình “Camera với ANTT”; kịp thời tuyên đương, biểu dương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện mô hình nói riêng và công tác bảo đảm ANTT nói chung.

Lực lượng Công an có vai trò chính, thường trực, nòng cốt, có trách nhiệm tham mưu việc tiếp nhận các tổ chức lắp đặt để quản lý, khai thác, sử dụng; thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp để vận hành khai thác hiệu quả.

Công an huyện, Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã là nòng cốt trong việc tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ khai thác, sử dụng, kể cả cho người dân, đáp ứng được nhu cầu khai thác, phục vụ việc đấu tranh, tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh - trật tự, phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Tô Dung