Mang yêu thương đến với trẻ em nghèo

Đó là khẩu hiệu nhưng cũng là thông điệp ý nghĩa và đậm tính nhân văn sâu sắc của các hoạt động tình nguyện đã và đang thu hút đông đảo nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị cùng chung tay, góp sức để chia khó, sưởi ấm những mảnh đời khó khăn...

Lãnh đạo Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Cẩm Thủy.

Đông về, nhiều em nhỏ đang theo học tại Trường Mầm non và Trường Tiểu học Tam Chung (Mường Lát) đang phải gồng mình chống chịu với giá rét. Với mong muốn sẻ chia khó khăn cùng các em nhỏ, bằng những nghĩa cử cao đẹp, vừa qua, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh trong đó có ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh Trường Tiểu học Điện Biên I, TP Thanh Hóa đã chung tay, góp sức để mua vật phẩm gửi tặng các em nhỏ vùng cao như: Áo ấm, chăn bông, sách, vở, đồ dùng học tập, dép... Những phần quà ý nghĩa sau khi được trao tận tay đến các em học sinh đã phần nào giúp các em ấm áp hơn mỗi khi đến trường và cũng yên tâm tập trung cho học tập.

Không đầy 2 tháng nữa đã đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đối với mỗi chúng ta, tết là dịp để gia đình sum vầy, đủ đầy, no ấm nhưng đâu đó vẫn còn có những mảnh đời khó khăn, những em nhỏ vùng cao hẻo lánh vẫn còn chịu đói, chịu rét... Với mong muốn đem đến một cuộc sống ấm no cho đồng bào nghèo, hằng năm, chương trình “Tết yêu thương” do nhóm thiện nguyện Phúc Lâm - Thiện Từ Tâm khởi động đã trực tiếp trao được nhiều phần quà đến tay những người dân nghèo, giúp họ phần nào vượt qua khó khăn, đón tết no ấm. Năm nay, ngày 22-12, nhóm thiện nguyện Phúc Lâm - Thiện Từ Tâm tiếp tục triển khai trao tặng khoảng 120 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

“Xóa đi hết không gian chia cắt mọi người, tự tin ta sẽ đến với nhau gần nhau hơn...”. Không chỉ khoảng cách về địa lý, được ngắn lại mà khoảng cách giữa con người với con người cũng đang dần được xóa tan khi hành trình tình nguyện mang hơi ấm tình người đã “cập bến” khắp các bản làng vùng cao xứ Thanh. Theo báo cáo của Tỉnh đoàn, với những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái, để tiếp thêm sức mạnh, thắp sáng ước mơ đến trường cho trẻ em nghèo, Tỉnh đoàn đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện trong và ngoài tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tặng quà, đồ dùng học tập, trao nhà, trao học bổng, xe đạp... với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Đặc biệt, cũng đã có những đơn vị, doanh nghiệp nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo hiếu học lên đến hàng trăm triệu đồng. Điển hình như Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông. Theo tìm hiểu, việc nhận đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đã được công ty triển khai từ năm 1998 với mục đích giúp trẻ mồ côi vơi đi những bất hạnh trong cuộc sống. Hiện công ty đang nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 80 trẻ mồ côi với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/cháu cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Nếu cháu nào học tiếp lên bậc học cao hơn công ty sẽ tiếp tục tài trợ. Để thắp sáng ước mơ đến trường cho trẻ mồ côi hoàn cảnh khó khăn hiếu học, công ty vẫn sẽ tiếp tục nhận đỡ đầu. Nhiều cháu được công ty đỡ đầu nay đã trưởng thành và lập nghiệp.

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, các hoạt động thiện nguyện mùa đông 2021 đã và đang góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên địa bàn. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phùng Tố Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: “Để các hoạt động thiện nguyện tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của nhiều cá nhân, đơn vị, tập thể, chúng tôi đã và đang quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực của các cơ sở đoàn mạnh trong tỉnh, các câu lạc bộ tình nguyện trong và ngoài tỉnh nhằm chung tay, góp sức để chia khó với những mảnh đời còn khó khăn, thiếu thốn”.

Bài và ảnh: Tuấn Kiệt