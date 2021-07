Lực lượng công an trên tuyến đầu chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch, bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong thời điểm hiện nay lực lượng Công an toàn tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp cùng chung tay để góp phần phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả, giữ vững an ninh - trật tự trên địa bàn.

Quản lý chặt chẽ công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động dịch vụ lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở cách ly dân sự.

Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, triển khai các phương án, kế hoạch, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch.

Lực lượng công an tổ chức tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Lực lượng công an xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ban, ngành và lực lượng y tế địa phương khẩn trương rà soát, truy vết thần tốc những trường hợp liên quan dịch COVID-19 (diện từ F1 đến F3) để giám sát, cách ly, theo dõi đúng quy định.

Lực lượng công an hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo “5k” của Bộ Y tế.

Duy trì lực lượng tại khu vực cách ly để kiểm soát chặt chẽ người ra vào tại các điểm cách ly; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch, bệnh.

Lực lượng công an phối hợp với các ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ tại các trạm kiểm soát liên ngành kiểm soát phương tiện giao thông, phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, vào huyện.

Quốc Hương