LĐLĐ tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp có đông công nhân, lao động

Trong các ngày từ 3 đến 6-8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức 4 đoàn công tác do các đồng chí thường trực LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp (DN) có đông công nhân, lao động (CNLĐ) tại 8 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Mạnh Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty TNHH In Kyung Vina.

Các đoàn công tác đã đến kiểm tra các DN: Công ty (CT) TNHH In Kyung Vina (huyện Đông Sơn); CT TNHH Speed Motion Việt Nam Chi nhánh Thọ Xuân; CT TNHH Đông Hải (thị xã Bỉm Sơn); CT TNHH Giầy Ivory Việt Nam (huyện Hậu Lộc); CT TNHH Giầy Akalia Việt Nam (huyện Như Thanh); CT CP May B85 (thị xã Nghi Sơn); CT TNHH Thương mại và May mặc Nguyên Toàn (huyện Cẩm Thủy) và CT TNHH Dệt kim Jasan Thanh Hóa (huyện Yên Định).

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hà Xuân Thành tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho Công ty TNHH Giầy Ivory Việt Nam.

Qua kiểm tra cho thấy, cơ bản CNLĐ đều thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của tổ chức công đoàn về công tác phòng, chống dịch COVID-19, thường xuyên đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn trong quá trình làm việc.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trịnh Thị Hoa kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Dệt kim Jasan Thanh Hóa.

Các DN đều đã thành lập các “Tổ an toàn COVID-19” để tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở CNLĐ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc; theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe hàng ngày đối với người lao động trong đơn vị; đồng thời phát hiện nhắc nhở, kiến nghị người có trách nhiệm xử lý các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch theo quy định của chính quyền và quy chế của doanh nghiệp…

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Mai Bá Nam kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty CP May B85.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo các DN nghiệp báo cáo về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh và công tác phòng, chống dịch COVID-19, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh biểu dương những nỗ lực vượt khó của các DN để duy trì sản xuất, kinh doanh và phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời đề nghị các DN tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người lao động thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; vận động CNLĐ khắc phục khó khăn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; quan tâm chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ, đặc biệt là CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã tặng khẩu trang, nước sát khuẩn để phòng, chống dịch COVID-19 cho các DN.

Thanh Huê