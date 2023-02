Lao động thời vụ chật vật tìm việc làm đầu năm

Nếu cuối năm là thời điểm người lao động dễ tìm kiếm được việc làm mang tính chất thời vụ với thu nhập cao, thì dịp đầu năm lao động tự do lại khá “chật vật” trong tìm kiếm việc làm.

Sàn giao dịch việc làm luôn thu hút người lao động đến tìm việc, tuy nhiên với độ tuổi 50 trở lên sẽ rất khó tìm được công việc phù hợp.

Đã ngấp nghé tuổi 60 nên anh Nguyễn Văn Hợi, ở huyện Thiệu Hóa không thể xin vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp lớn mà chỉ có thể tìm kiếm công việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ mang tính chất thời vụ. Vì vậy, ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 anh tìm đến một cơ sở dịch vụ việc làm tư nhân với mong muốn tìm được công việc phù hợp. Sau khi trao đổi, anh được giới thiệu một công việc duy nhất là bảo vệ kiêm bốc vác tại một cửa hàng kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm với mức thu nhập 5,5 triệu đồng/tháng. Thấy mức thu nhập “bèo bọt” nên anh rời cơ sở dịch vụ việc làm tiếp tục đi tìm việc tại một số cơ sở dịch vụ việc làm khác trên địa bàn TP Thanh Hóa, nhưng đều nhận được câu trả lời chưa có đơn hàng và đề nghị anh để lại số điện thoại, khi nào có “việc cần người” họ sẽ liên lạc lại.

Với chị Nguyễn Thị Hiền, ở phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa), nếu như dịp trước tết chị được quyền “chọn việc” để làm thì sau tết chị điện thoại đến một số cơ sở dịch vụ việc làm và nhờ bạn bè giới thiệu việc làm nhưng đều nhận được câu trả lời là cứ chờ đợi, khi nào có việc sẽ liên lạc lại. Chị Hiền cho biết: “Trước tết, tôi đi làm hương cho một gia đình tại làng hương Quán Giò thuộc phường Trường Thi. Do việc làm mang tính thời vụ nên chủ nhà chỉ cần người làm trong thời gian ngắn, trả lương theo ngày, không đòi hỏi trình độ, tay nghề. Vì vậy, tôi rủ thêm 2 người nữa ở gần nhà cùng đi làm. Còn hiện tại tôi chỉ mong muốn tìm được công việc với mức thu nhập ổn định”.

Cũng là lao động tự do, hằng ngày anh Trần Văn Thạch, ở huyện Triệu Sơn đi xe máy xuống thành phố để tìm kiếm việc làm, ai thuê gì làm nấy. Dịp cận tết, anh nhận chở thuê các loại cây cảnh trưng tết như đào, quất, chậu hoa... có ngày cho thu nhập lên cả triệu đồng. Số tiền làm những ngày cận tết đủ để gia đình anh sắm sửa được một cái tết đủ đầy. Tuy nhiên, sau tết dù đi khắp phố, phường cũng không ai thuê mướn. “Tình hình này chắc phải qua rằm hoặc hết tháng Giêng may ra chúng tôi mới có việc làm, có thu nhập”, anh Thạch chia sẻ.

Chị Hoàng Thị Hiền trước đây là công nhân Công ty TNHH TCE Jeans đóng trên địa bàn xã Hoằng Đồng (Hoằng Hóa). Song, do công ty thiếu đơn hàng, phải cắt giảm giờ làm, cắt giảm lao động và chị thuộc diện bị tạm hoãn hợp đồng lao động dịp cuối năm 2022 do lớn tuổi. Để bảo đảm cuộc sống gia đình, chị nhận đi dọn nhà theo giờ cho các gia đình tại phường Đông Hải và khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương với tiền công 50.000 đồng/giờ. Do dọn dẹp cẩn thận, sạch sẽ lại thật thà nên chủ các gia đình cứ thế giới thiệu cho nhau để nhờ chị giúp, nhất là những ngày cận tết có nhà trả công lên tới 70.000 đến 80.000 đồng/giờ nhưng chị vẫn phải từ chối bởi không có sức khỏe và thời gian để làm. Trái ngược với thời điểm trước tết, hiện tại để tìm kiếm được một việc làm phù hợp đối với chị lại rất khó.

Dù chưa có con số thống kê chính xác về số lao động thời vụ đang có nhu cầu việc làm trên địa bàn tỉnh hiện nay, song, lao động thời vụ gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm đầu năm là khó tránh khỏi. Bởi, hầu hết đối tượng này đều ở độ tuổi 50 trở lên, chân tay chậm chạp, mắt kém, không có kỹ năng, tay nghề. Mặt khác, theo dự báo trong quý I, thậm chí đến quý II-2023 tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn, đơn hàng sẽ tiếp tục bị cắt giảm dẫn đến nhiều người lao động sẽ bị thiếu, mất việc làm. Vì thế việc làm cho đối tượng lao động thời vụ cũng khó khăn hơn.

