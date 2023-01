Lang Chánh: Cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn đối với nhà sàn

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Lang Chánh liên tục xảy ra các vụ hỏa hoạn làm cháy nhà sàn của người dân. May mắn các vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, đẩy nhiều gia đình vào cảnh tái nghèo. Đã đến lúc, chính quyền, người dân cần nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, chú trọng trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà sàn của gia đình anh Lò Văn Quyền, ở bản Vặn, xã Yên Thắng.

Khi “bà hỏa” ghé thăm nhà sàn

Dù đã bắt đầu cuộc sống mới ở ngôi nhà được chính quyền và bà con góp công, góp sức dựng lại nhưng ông Hà Văn Cảnh, ở bản Năng Cát, xã Trí Nang vẫn luôn ám ảnh về vụ hỏa hoạn hồi cuối năm 2022. Ông Cảnh cho biết, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30-11-2022, cả gia đình đang đi làm đồng thì nhận tin của người dân trong xóm báo nhà bị cháy. Ngọn lửa cháy dữ dội, lan sang cả căn nhà gỗ bên cạnh của gia đình anh Ngân Văn Hướng. Mặc dù người dân và dân quân tự vệ của bản đã nhanh chóng có mặt dập lửa, nhưng do nhà làm bằng gỗ và những vật liệu dễ cháy nên khi phát hiện sự việc thì ngọn lửa đã bùng phát, lan rộng. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà sàn 3 gian cùng tất cả các vật dụng của gia đình ông Cảnh. Không những thế, vụ cháy còn gây thiệt hại cho một phần căn nhà gỗ của gia đình anh Hướng. Ước tính mỗi gia đình thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Nói về nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn, ông Cảnh cho biết, gia đình vốn rất cẩn trọng, ý thức việc PCCC. Tại địa phương, lực lượng công an, cán bộ thôn, xã cũng thường xuyên tuyên truyền về việc nâng cao ý thức trong việc PCCC, nhưng vụ cháy lần này theo ông Cảnh nhiều khả năng là do chập điện mà ra.

Còn ông Hà Văn Tắm, ở bản Căm, xã Tam Văn chưa hết bàng hoàng khi ngôi nhà sàn 3 gian của gia đình bị thiêu trụi vào tháng 10-2022. Ông Tắm buồn rầu kể, khoảng 20 giờ, ngày 2-10-2022, sau một tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng lên dữ dội, cả nhà chạy vội ra đường hô hoán... Do nhà ở xa khu dân cư, không gần nguồn nước nên khi bà con biết tin đến tham gia chữa cháy thì ngọn lửa đã thiêu rụi gần như toàn bộ căn nhà cùng tài sản. Ước tính thiệt hại lên đến 200 triệu đồng.

Ông Tắm cho biết, thời gian xảy ra vụ việc là vào vụ thu hoạch lúa, khi xảy ra vụ cháy gia đình đang sấy lúa. Từ một hộ có kinh tế vững, bỗng chốc gia đình ông Tắm lâm cảnh trắng tay. Sau vụ hỏa hoạn, Ủy ban MTTQ huyện đã trao số tiền hơn 20 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của UBND huyện, Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ, UBND xã đã ủng hộ gạo, nhu yếu phẩm để gia đình trang trải cuộc sống, vượt qua khó khăn. Đồng thời, bà con, anh em người nhà đã chung tay hỗ trợ ngày công dựng lại ngôi nhà mới cho gia đình. “Dù căn nhà mới chỉ mang tính chất tạm thời, được dựng bằng luồng, tre, không được khang trang như căn nhà trước. Tuy nhiên, đây là tình cảm của bà con, chính quyền, gia đình chúng tôi rất cảm động. Qua sự việc, cũng giúp cho gia đình có một bài học quý giá về an toàn phòng, chống cháy nổ” - ông Tắm chia sẻ.

Thực tế, những căn nhà sàn của bà con các dân tộc Thái, Mường trên địa bàn huyện miền núi Lang Chánh phần lớn được cất dựng bằng gỗ, mái lợp kè, sàn nhà được làm bằng tre, luồng, đều là những vật dụng dễ cháy, khi bắt lửa sẽ rất khó dập tắt. Trường hợp gia đình Lê Văn Quang Thỏa, thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương là một ví dụ. Vào khoảng 14 giờ chiều ngày 7-10-2022 căn nhà sàn của anh Thỏa bỗng bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa cháy lan từ căn bếp củi sang nhà lớn, thiêu rụi căn nhà sàn 3 gian. Do nhà cách xa trung tâm thôn nên khi nhận được báo động, bà con Nhân dân đến hỗ trợ thì đã không kịp. Mọi tài sản, nhà cửa, tiền mặt 10 triệu đồng của gia đình anh Thảo bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại 100 triệu đồng.

Chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 10 đến nay, trên địa bàn huyện Lang Chánh đã liên tiếp xảy ra tới 5 vụ hỏa hoạn. Cụ thể, ngày 2-10-2022 là trường hợp cháy nhà anh Hà Văn Tắm (bản Căm, xã Tam Văn), nguyên nhân do sấy lúa; ngày 17-10-2022 là trường hợp cháy nhà anh Lê Văn Quang Thỏa, (thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương), nguyên nhân cháy do bất cẩn khi nấu rượu; ngày 20-10-2022, cháy nhà anh Phạm Văn Hoàn (bản Đông, xã Lâm Phú), nguyên nhân cháy do hở bình ga khi nấu; ngày 10-11-2022, cháy nhà anh Lò Văn Quyền (bản Vặn, xã Yên Thắng), nguyên nhân do chập điện; ngày 30-11-2022 là trường hợp cháy nhà ông Hà Văn Cảnh (bản Năng Cát, xã Trí Nang)... Đa phần các vụ cháy trên đều có nguyên nhân từ sự bất cẩn trong sinh hoạt hàng ngày của người dân, cũng như sự chủ quan khi hệ thống điện gia đình không đảm bảo nhưng không được người dân nâng cấp kịp thời dẫn tới hỏa hoạn.

Nâng cao tinh thần cảnh giác về PCCC

Ông Trần Anh Quang, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lang Chánh cho biết: Với đặc thù nhà sàn truyền thống của người Mường, Thái chiếm số lượng lớn. Qua những vụ cháy nhà liên tiếp xảy ra tại các địa phương cho thấy nguy cơ xảy ra hỏa hoạn xảy đến với nhà sàn là rất cao. Vì vậy, hàng năm, địa phương luôn chú trọng trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức PCCC của người dân. Tổ chức các buổi tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản trong công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn bà con khi xảy ra hỏa hoạn phải xử lý như thế nào. Bên cạnh đó, phổ biến đến bà con về luật PCCC cũng như các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác PCCC.

Nỗ lực dập tắt đám cháy tại nhà anh Lê Văn Quang Thỏa, ở thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương.

Trước thực trạng nguy cơ hỏa hoạn có diễn biến phức tạp, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, để nâng cao ý thức cũng như kỹ năng trong công tác PCCC cho bà con, ngày 7-12-2022, UBND huyện Lang Chánh đã phối hợp với công an huyện tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu hộ cứu nạn cho lực lượng làm công tác PCCC ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, nhà để ở kết hợp sản xuất trên địa bàn... Qua buổi tập huấn, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCCC. Đồng thời, nắm chắc tình hình liên quan về cháy nổ tại địa phương và cơ sở, tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở và hướng dẫn công tác tự kiểm tra công tác PCCC và công tác cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...

Để bảo đảm an toàn PCCC, huyện khuyến cáo bà con thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện, tránh để xảy ra các sự cố liên quan đến chập cháy do hư hỏng các thiết bị; kiểm tra, lắp đặt các thiết bị bảo vệ như: cầu chì, công tắc, cầu dao, aptomat. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện dẫn đến quá tải của đường dây gây cháy. Không tự ý câu, móc, đấu nối dây điện tùy tiện qua mái tôn, qua tấm lót sàn hoặc treo trên tường, vách làm bằng vật liệu dễ cháy. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết. Đặc biệt, khi chẳng may xảy ra cháy nổ, tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết, gọi điện thoại cho lực lượng cảnh sát PCCC theo số 114 hoặc UBND, công an địa phương để xử lý...

Bài và ảnh: Sơn Đình