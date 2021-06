Kiểm tra việc thành lập và hoạt động của “Tổ an toàn COVID-19” tại một số doanh nghiệp FDI

Sáng 1-6, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra việc thành lập và tổ chức hoạt động của các “Tổ an toàn COVID-19” tại một số doanh nghiệp FDI trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc và Thạch Thành.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Mai Bá Nam cùng các thành viên đoàn công tác và lãnh đạo công ty, công đoàn Công ty TNHH S&H ViNa Thạch Thành thăm, động viên và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xưởng sản xuất

Tại Công ty TNHH May mặc XK Appareltech (Vĩnh Lộc) và Công ty TNHH S&H ViNa Thạch Thành, đoàn công tác đã làm việc với đại diện lãnh đạo công ty và công đoàn của 2 đơn vị về công tác triển khai thành lập và tổ chức hoạt động của “Tổ an toàn COVID-19”.

Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu nhà ăn của Công ty TNHH S&H ViNa Thạch Thành

Nhà ăn của Công ty TNHH may mặc XK Appareltech (Vĩnh Lộc) thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm khẩu phần ăn an toàn vệ sinh thực phẩm cho CNLĐ.

Qua làm việc và kiểm tra thực tế tại các phân xưởng, nhà máy có lao động đang trực tiếp sản xuất cho thấy cơ bản tổ chức công đoàn của công ty được lãnh đạo công ty quan tâm, tạo điều kiện và cùng phối hợp để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc; theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe hàng ngày đối với người lao động trong đơn vị; đồng thời phát hiện nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch theo quy định của chính quyền và quy chế của doanh nghiệp.

Đoàn công tác kiểm tra hoạt động “Tổ an toàn COVID-19” tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH May mặc XK Appareltech (Vĩnh Lộc)

Bảng tuyên truyền “5K” và nước sát khuẩn được đặt ở nhiều cửa ra vào công ty, khu sản xuất, nhà ăn.

Công ty TNHH May mặc XK Appareltech (Vĩnh Lộc) hiện có hơn 3.000 lao động, chia làm 3 xưởng sản xuất, mỗi xưởng có 3 “Tổ an toàn COVID-19”; Công ty TNHH S&H ViNa Thạch Thành hiện có gần 6.000 lao động với 40 “Tổ an toàn COVID-19”. Thành viên các “Tổ an toàn COVID-19” đều là cán bộ công đoàn, đoàn viên năng nổ nhiệt tình, trách nhiệm, thường xuyên đến trước giờ làm 20 phút để làm nhiệm vụ tuyên truyền, tham gia đo thân nhiệt, kiểm tra, nhắc nhở đoàn viên, CNLĐ các bộ phận giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo quy định.

Tại khu vực sản xuất, CNLĐ nghiêm túc đeo khẩu trang phòng, chống dịch

Nhìn chung, CNLĐ các công ty đều thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Thanh Hoá và của tổ chức công đoàn về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đề nghị công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp tiếp tục triển khai có hiệu hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, duy trì sản xuất để đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho hai công ty.

Nhân dịp này LĐLĐ tỉnh đã tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho 2 công ty để phòng, chống dịch COVID-19

Lê Hà