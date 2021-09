Kiểm soát dịch COVID-19 nơi cửa biển

Với chức năng nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 2 tuyến biên giới.