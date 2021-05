Kiểm soát chặt người và phương tiện vào tỉnh Thanh Hóa

Bắt đầu từ 7 giờ 00’ ngày 24-5 cả 7 chốt kiểm soát liên ngành thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại các đầu mối giao thông do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập đã đi vào hoạt động.

7 chốt kiểm soát liên ngành gồm: Chốt tại Dốc Xây, thị xã Bỉm Sơn; Chốt tại Khe Nước lạnh, thị xã Nghi Sơn; Chốt tại xã Thạch Quảng và Chốt tại thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành; Chốt tại xã Bãi Trành, huyện Như Xuân; Chốt tại xã Nga Điền, huyện Nga Sơn; Chốt tại xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa. Các chốt bao gồm các lực lượng Công an, cán bộ Y tế và cán bộ Thanh tra Giao thông tỉnh, trưởng chốt kiểm soát liên ngành do lực lượng Công an phụ trách.

Vào sáng nay (24-5), ghi nhận tại chốt kiểm soát liên ngành Dốc Xây, lực lượng chức năng đã có mặt tại chốt theo quyết định thành lập để thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tá Ngô Phạm Tuân, Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, tổ trưởng chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Dốc Xây, cho biết: Chốt có 18 người được chia thành 3 ca trực. Thời gian hoạt động của các chốt từ 7 giờ 00’ ngày 24-5-2021 cho đến khi có thông báo mới, thực hiện trực 24/24 giờ trong ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết và ngày nghỉ.

Tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Dốc Xây, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra người và phương tiện vào Thanh Hóa, đặc biệt, đối với các phương tiện đi từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, TP Hà Nội…

Theo đó, khi các phương tiện và người đi qua chốt, lực lượng chức năng tiến hành lập danh sách các chủ phương tiện, hành khách, ghi lại lịch trình di chuyển; tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra, nhắc nhở các chủ phương tiện, hành khách thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 như phải có dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế…; hành khách và nhân viên trên xe phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.

Cán bộ Thanh tra Giao thông thuộc chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Dốc Xây kiểm tra dụng cụ phòng chống dịch trên xe khách.

Các xe chở khách phải có lệnh xuất bến mới được cho lưu thông qua tỉnh.

Tài xế thực hiện khai báo lịch trình di chuyển cho lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 xã Thạch Quảng - đường Hồ Chí Minh.

Cũng trong sáng 24-5, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến kiểm tra tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Dốc Xây, động viên cán bộ đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 xã Thạch Quảng - đường Hồ Chí Minh, theo ghi nhận, số người, phương tiện đi lại giảm so với trước khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 xã Thạch Quảng tính đến 12h trưa 24-5, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây đã thực hiện kiểm tra hơn 50 lượt phương tiện di chuyển từ tuyến Hà Nội vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo đường Hồ Chí Minh.

Thiếu tá Lương Xuân Hùng, Đội CSGT số 3, Công an tỉnh Thanh Hóa, tổ trưởng Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 xã Thạch Quảng cho biết: Qua kiểm tra giám sát các phương tiện, công tác phòng, chống dịch của các chủ phương tiện, hành khách trên xe đều thực hiện tốt các quy định trong phòng, chống dịch. Khó khăn hiện nay tại chốt là điều kiện sinh hoạt cho lực lượng làm nhiệm vụ chưa đảm bảo, trang thiết bị vật tư y tế như bảo hộ trong phòng, chống dịch còn hạn chế.

Việc kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn là một trong những biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, dù đã tăng cường việc kiểm soát chặt chẽ phương tiện qua lại góp phần giám sát lượng người khi trở vào địa phương, tuy nhiên ngoài sự chủ động tích cực của lực lượng chức năng thì ý thức của người dân trong phòng, chống dịch cần nâng cao, góp phần ngăn chặn dịch bệnh xảy ra trong cộng đồng.