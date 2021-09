Khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn mùa mưa bão

Cơn bão Conson có khả năng đi vào Vịnh Bắc bộ và ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ đến Trung Trung bộ. Khu vực Thanh Hóa có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Nguy cơ ảnh hưởng của bão gây sự cố lưới điện là rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của Nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp.

Những điểm người dân cần lưu ý về an toàn điện mùa mưa bão.

Nhằm đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão, Công ty Điện lực Thanh Hóa khuyến cáo người dân đặc biệt chú ý khi trong nhà bị ngập nước hoặc bị mưa làm ướt sàn, ướt ổ cắm điện và thiết bị điện gia dụng, nên cắt tất cả cầu dao điện, áp - tô - mát trong gia đình, rút dây cắm điện, nguồn cấp điện cho thiết bị ra khỏi nguồn điện. Kiểm tra kỹ các thiết bị điện trước khi sử dụng để tránh nguy cơ chập, cháy dẫn đến nguy hiểm cho con người do môi trường ẩm ướt dài ngày. Không chạm đến bất kỳ thiết bị, dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền ẩm ướt để phòng điện bị rò. Khi thiết bị thật khô ráo, đảm bảo tuyệt đối an toàn mới sử dụng, tuyệt đối không bật điện lại ngay khi vừa có điện trở lại, không bật cùng lúc tất cả các thiết bị điện có công suất lớn như bình nóng lạnh, điều hoà nhiệt độ, bàn là, máy giặt… Quan sát, lắng nghe xung quanh để phát hiện các tín hiệu về chạm, chập điện.

Hạn chế ra đường nhằm tránh các sự cố bất ngờ xảy ra như: Sét đánh, dây điện đứt, cột điện đổ, sứ vỡ, cây đổ, rò điện… Khi có mưa bão, gió lớn, ngập úng cần chú ý tránh xa các khu vực nguy hiểm như đường dây điện, trạm điện; đề phòng sự cố cây đổ, cành cây rơi vào trạm điện, dây điện làm đứt, đổ cột điện, nước tràn vào trạm điện gây cháy, nổ, rò điện. Không đứng trú mưa tại chân cột điện, dưới mái hiên trạm biến áp; không chạm trực tiếp vào cột điện, dây nối đất; không đi qua khu vực cột điện gãy, đổ, đường dây bị đứt, võng. Trường hợp phát hiện thấy những hiện tượng bất thường nói trên hãy tránh xa và khuyến cáo mọi người xung quang biết. Đồng thời thông báo ngay cho điện lực sở tại theo số điện thoại 19006769 để kịp thời xử lý sự cố.

NL