Không thể mãi phớt lờ khuyến cáo

Mùa rét năm nào cũng có người tử vong vì ngạt khí độc do đốt than, đốt củi để sưởi ấm. Mới nhất, trên địa bàn huyện Quảng Xương 3 người đã tử vong, 3 người nguy kịch do đốt than củi để sưởi ấm.

Cụ thể, đêm 3-2-2022 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), bà Trần Thị Chí ở thôn Điền, xã Quảng Nham đốt than hoa trong phòng kín sưởi ấm để ngủ. Cùng ngủ có con gái và hai cháu ngoại. Do khí độc từ than phát tán dẫn đến bà và một cháu ngoại tử vong, con gái và người cháu khác nguy kịch, phải đưa đi cấp cứu. Tiếp đó, tối 8-2-2022, tại phố Tân Hưng, thị trấn Tân Phong, bà Phạm Thị Duyên cùng chồng là Lê Văn Tình đốt than củi để sưởi ấm trong phòng ngủ đóng kín cửa. Sáng hôm sau, hàng xóm phát hiện ông Tình đã tử vong, còn bà Duyên nguy kịch, phải đưa đi cấp cứu với tiên lượng xấu.

Sưởi ấm bằng việc đốt than củi không đúng cách nếu không gây tử vong, thì sử dụng nhiều cũng sẽ gây ra những nguy cơ cho sức khỏe. Trong khói than chứa nhiều thành phần độc hại như cacbon monoxit, CO2, nitơ oxit, lưu huỳnh oxit, muội than,. hydrocacbon chưa cháy hết, fomandehit... Những chất này khi tỏa ra không khí có thể là tác nhân khởi phát cơn khó thở đối với người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, người bệnh hen suyễn, tác nhân gây ngạt với hệ hô hấp của trẻ em, thậm chí gây nhiễm trùng hô hấp với cả người bình thường.

Một nguy cơ khác nữa từ việc đốt than củi sưởi ấm đó là có thể gây ra hỏa hoạn.

Trước những vụ việc đau lòng và tác hại tiềm tàng do việc đốt than củi sưởi ấm không đúng cách gây ra, cơ quan chức năng đã khuyến cáo Nhân dân đề cao cảnh giác. Trên bản tin dự báo thời tiết của VTV1 những ngày rét hại thường cảnh báo nguy cơ này, đồng thời hướng dẫn đốt than đúng cách trong trường hợp bắt buộc. Nhưng rồi những vụ việc đau lòng vẫn cứ xảy ra.

Ngạt khí độc do đốt than củi tưởng như chỉ xảy ra ở những khu vực còn nhiều khó khăn, dân trí thấp, ít được tiếp cận với thông tin, truyền thông. Nhưng trớ trêu thay điều đó lại xảy ra ngay cả ở những khu vực dân trí cao.

Hiện nay thị trường cung cấp nhiều thiết bị sưởi ấm với mức giá vừa phải, mỗi người hãy nên cân nhắc chọn lựa cách sưởi ấm an toàn, chứ không nên mạo hiểm với mạng sống của mình bằng việc đốt than sưởi ấm qua đêm. Những cái chết thương tâm do ngạt khí độc than là nỗi đau, nhưng cũng tăng thêm sự cảnh tỉnh. Chúng ta không thể mãi ứng xử theo thói quen và phớt lờ cảnh báo như thế được.

Tuệ Minh