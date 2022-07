Khởi động chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X - năm 2022

Sáng 12-7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Ban Tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” năm 2022 tại Thanh Hóa đã khởi động vào chiều ngày 10-7 với lễ ra quân tuyên truyền về chương trình “Hành trình đỏ” tại khu vực tượng đài Lê Lợi, TP Thanh Hóa. Tiếp đến là chuỗi hoạt động tuyên truyền về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh từ sảnh Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn, đi qua các tuyến đường chính, tiến hành dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ liệt sĩ Hàm Rồng và tặng quà cho các gia đình chính sách.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Lễ phát động chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” và tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu sẽ được tổ chức vào sáng 14-7 tại Trung tâm hội nghị 25B. Chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận máu tại TP. Thanh Hóa (ngày 14-7) và huyện Yên Định (ngày 16-7).

Đại diện Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất phương án tổ chức các hoạt động trong chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ X - năm 2022, bảo đảm an toàn hiến máu, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, đại diện Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị đôn đốc, nhắc nhở các tình nguyện viên tham gia hiến máu đúng giờ, đủ số lượng, bảo đảm an toàn hiến máu.

Được biết, Thanh Hóa là một trong 5 địa phương tổ chức 10 lần liên tiếp Chương trình “Hành trình đỏ - kết nối dòng máu Việt” và luôn đạt kết quả cao.

Dự kiến chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” sẽ thu hút hơn 4.200 người tham gia và tiếp nhận hơn 2.600 đơn vị máu.

Thùy Linh