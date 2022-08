Khi “cánh cửa” xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc được mở

... Việc TP Thanh Hóa nối lại thị trường xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Hàn Quốc sau một thời gian dài “đóng cửa” đã mở ra cơ hội cho nhiều người lao động muốn nâng cao thu nhập bằng con đường XKLĐ.

Giờ học tiếng Hàn tại Trung tâm giới thiệu việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Học xong bậc THPT, năm 2021 anh Trần Tuấn Anh (sinh năm 2003), trú tại phố 2, phường Tào Xuyên không chọn con đường học vấn (vào đại học) để lập nghiệp mà đi theo con đường XKLĐ. Bởi, theo Tuấn Anh chỉ có đi XKLĐ, kinh tế gia đình mới trở nên khá giả, vừa giúp mẹ khỏi phải lo cơm áo, gạo tiền lúc tuổi già, vừa giúp bản thân có chút vốn sau này lập nghiệp. Chính vì ý thức được hiệu quả của việc XKLĐ nên sau khi tốt nghiệp THPT, Tuấn Anh nộp hồ sơ đăng ký tham gia học lớp tiếng Hàn, dù biết rằng thành phố đang bị dừng tuyển dụng, do có nhiều lao động hết thời hạn hợp đồng không chịu về nước. Gần nửa năm vừa học, vừa nghỉ do ảnh hưởng dịch COVID-19, Tuấn Anh đã hoàn thành khóa học vào cuối tháng 1-2022, với điểm thi 150/100 điểm (thừa 50 điểm so với quy định). Chưa biết khi nào mới được xuất cảnh vì thành phố và 2 địa phương khác trên địa bàn tỉnh (Hoằng Hóa, Đông Sơn) vẫn đang nằm trong danh sách tạm dừng tuyển dụng lao động sang Hàn Quốc, do có từ 70 lao động trở lên hết hợp đồng không chịu về nước. Tuy nhiên, mới đây, Tuấn Anh biết được thông tin TP Thanh Hóa không còn là địa phương phải dừng tuyển dụng lao động sang Hàn Quốc. Chia sẻ về niềm vui này, Tuấn Anh cho biết: Thị trường XKLĐ sang Hàn Quốc mở cửa trở lại, không chỉ tạo cơ hội cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố đang có nhu cầu muốn sang làm việc ở thị trường này mà còn giúp những người đã hoàn thành xong việc học và thi tiếng Hàn sớm được xuất cảnh.

Tham gia lớp đào tạo tiếng Hàn đến nay đã được hơn 2 tuần, anh Nguyễn Văn Năng (sinh năm 1995) trú tại phường Quảng Phú, cho biết: “XKLĐ sang Hàn Quốc là mơ ước bấy lâu tôi luôn nghĩ đến. Bởi, thị trường này rất dễ kiếm việc làm, thu nhập cao và luôn ổn định. Vì vậy, khi biết được thông tin TP Thanh Hóa ra khỏi danh sách địa phương tạm dừng tuyển dụng lao động sang Hàn Quốc làm việc có thời hạn, tôi không ngần ngại bỏ nghề xây dựng đang làm với thu nhập từ 350.000 - 400.000 đồng/ngày để nộp hồ sơ đăng ký và tham dự lớp tiếng Hàn tại Trung tâm Giới thiệu việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)”. Theo anh Năng chia sẻ, khóa học của anh còn gần 4 tháng mới kết thúc và đơn hàng anh đăng ký thuộc lĩnh vực công nghiệp nên dự kiến thu nhập (sau khi trừ tiền ăn), số tiền còn lại sẽ từ 35 - 40 triệu đồng/tháng.

Cháu Lê Văn Tuấn (sinh năm 2000) - con trai của chị Lê Thị Hiền ở phường Long Anh xuất cảnh cách đây hơn 1 tháng. Chị Hiền vui vẻ và phấn khởi cho biết: Cách đây 4 năm, cháu có đề xuất nguyện vọng muốn đi XKLĐ và thị trường được lựa chọn đó là Hàn Quốc. Nhìn thấy nhiều bà con hàng xóm có con sang Hàn Quốc làm việc, kinh tế khá giả nên vợ chồng tôi đồng ý ngay, với mong mỏi sau khi hết hợp đồng làm việc, cháu sẽ có chút vốn làm ăn. Được bố mẹ đồng ý, cháu làm hồ sơ và tham dự lớp học tiếng Hàn. Sau một thời gian chăm chỉ học tiếng, cháu thi đỗ tiếng Hàn. Dù cầm chứng chỉ trên tay nhưng phải chờ đợi đến tận 4 năm gia đình tôi mới nhận được tin báo cháu có tên trong danh sách được xuất cảnh vào dịp tháng 7-2022. Thú thật, khi nhận được giấy báo, cháu và gia đình tôi rất mừng, vì niềm mơ ước của cháu được đi XKLĐ sang Hàn Quốc đã trở thành hiện thực.

Không chỉ có con chị Hiền ở phường Long Anh được xuất cảnh sang Hàn trong năm 2022 mà nhiều lao động khác trên địa bàn thành phố đã được xuất cảnh khi TP Thanh Hóa nối lại thị trường xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc sau một thời gian dài bị “đóng cửa”. Điều đó được thể hiện qua số liệu từ Phòng Lao động - Việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp: Trong số 258 lao động là người thành phố thi đỗ tiếng Hàn từ năm 2016-2020, đến ngày 15-8-2022 đã có 136 lao động được xuất cảnh.

Việc TP Thanh Hóa được nối lại thị trường Hàn Quốc sau một thời gian dài tạm dừng tuyển dụng không chỉ giúp những lao động đã hoàn thành việc thi tiếng Hàn thoát khỏi cảnh chờ đợi được xuất cảnh, mà còn mở ra cơ hội việc làm cho hàng ngàn lao động trên địa bàn, với mong muốn sang làm việc ở thị trường có thu nhập cao và dễ kiếm việc làm như Hàn Quốc.

