Huyện Thường Xuân: Nỗ lực thực hiện công tác an sinh xã hội

Những năm qua, cùng với tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, huyện Thường Xuân đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Nhất là trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, huyện vừa thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng kịp thời, vừa nỗ lực huy động các nguồn lực chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn do COVID-19.

Ông Nguyễn Thành Lương, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân thăm, chúc tết đơn vị dân quân xã biên giới Bát Mọt dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: tư liệu

Để thực hiện “mục tiêu kép”, trong năm 2021, huyện thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đồng thời, tổ chức kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch; thành lập tổ giúp việc, các tiểu ban thuộc ban chỉ đạo phòng, chống dịch, trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện; tập trung thực hiện tốt công tác nắm tình hình diễn biến dịch bệnh; theo dõi công dân từ ngoài huyện vào địa bàn, nhất là những công dân đi từ các tỉnh có dịch về địa phương; tổ chức đón công dân, khai báo y tế, cách ly theo quy định; điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19; truy vết nhanh, không để dịch lây nhiễm ra cộng đồng và tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho Nhân dân theo quy định...

Cùng với tập trung phòng, chống dịch COVID-19, huyện thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về vay vốn ưu đãi tạo công ăn việc làm, phát triển sản xuất cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng. Thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng cho 1.056 đối tượng với số tiền 16,6 tỷ đồng. Thực hiện chính sách đối với 4.553 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí chi trả trong năm là 29,7 tỷ đồng. Cấp mai táng phí cho thân nhân đối tượng với kinh phí 1,8 tỷ đồng. Với kế hoạch giải quyết việc làm cho 1.100 lao động và đào tạo nghề cho 2.250 người, huyện đã thực hiện giải quyết việc làm mới cho 1.867 lao động, vượt 169,7% và thực hiện đào tạo nghề cho 1.987 người, đạt 88,3% kế hoạch.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, huyện xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để tổ chức thăm hỏi, tặng quà và cấp phát đầy đủ chế độ cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, đối tượng chính sách xã hội và hộ nghèo. Cụ thể, huyện đã thực hiện tặng quà tết của Chủ tịch nước cho 1.355 đối tượng với kinh phí trên 413 triệu đồng; quà của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1.360 đối tượng người có công hưởng trợ cấp hàng tháng với số tiền trên 408 triệu đồng... Huyện cũng trích 210 triệu đồng từ ngân sách và nhận quà từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện với tổng số tiền trên 4 tỷ 679 triệu đồng để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà. Mặt khác, huyện theo dõi, nắm tình hình đời sống của Nhân dân để thực hiện việc hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ dân khó khăn, bảo đảm không để hộ gia đình nào bị thiếu đói trong dịp tết và thời kỳ giáp hạt. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội cấp huyện tổ chức thăm, tặng quà cho các bệnh nhân phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện, không về ăn tết với gia đình; thăm, tặng quà cho Nhân dân tại các khu cách ly trên địa bàn và các bệnh nhân F0 phải điều trị tại các khu điều trị, các đối tượng là F1 tại các khu cách ly tập trung của huyện và F1 là hộ nghèo phải thực hiện cách ly tại hộ gia đình...

Bước sang năm 2022, huyện đẩy mạnh thực hiện 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra và tạo tiền đề vững chắc để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 20-7-2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn; tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo; tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, học nghề, tạo việc làm; các hoạt động trợ giúp về pháp lý, đất đai, tín dụng, hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần nâng cao thu nhập cho hộ nghèo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác các chính sách an sinh xã hội đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, vùng đặc biệt khó khăn, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai; thực hiện tốt công tác hỗ trợ về nước sinh hoạt, cách thức sản xuất... để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội.

Mai Phương