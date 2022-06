Huyện Quảng Xương gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6)

Chiều 16-6, huyện Quảng Xương đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 -- 21-6-2022). Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo huyện Quảng Xương đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm của huyện ước đạt 14,9%.

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Sản xuất nông nghiệp 6 tháng ước đạt 1.950 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ và đạt 52% so với kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.301 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt đạt 27,2 triệu USD, bằng 90,6% kế hoạch, tăng 32,7% so với cùng kỳ. Huyện tiếp tục thực hiện đạt kết quả cao ”Năm giải phóng mặt bằng” nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án lớn trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Quảng Xương báo tình hình kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022,

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều kết quả nổi bật, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác an ninh quốc phòng được bảo đảm, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt

Đại diện lãnh đạo Tạo chí Văn nghệ xứ Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí đã cảm ơn sự quan tâm của huyện Quảng Xương đối với những người làm báo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chúc mừng những kết quả mà địa phương đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời đóng góp một số ý kiến liên quan đến các vấn đề thuộc kinh tế - xã hội của huyện.

Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

Đại diện các cơ quan báo chí mong muốn huyện Quảng Xương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên tiếp cận thông tin, kịp thời tuyên truyền, phản ánh về tình hình kinh tế - xã hội, các vấn đề diễn ra trên địa bàn; quan tâm giải quyết, xử lý hiệu quả những nội dung báo chí phản ánh.

Đồng chí Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương đã gửi tới các nhà báo, phóng viên lời chúc mừng tốt đẹp nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng huyện thời gian qua. Đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung các cơ quan báo chí phản ánh, đóng góp. Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương tiếp tục quan tâm, thông tin, tuyên truyền kịp thời những nội dung, vấn đề trọng tâm, những nhiệm vụ lớn, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quảng Xương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Mạnh Cường