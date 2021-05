Huyện Ngọc Lặc triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai

Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) trong mùa mưa bão, huyện Ngọc Lặc đang tích cực triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời đối với các loại hình thiên tai, giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Công trình hồ Cống Khê được sửa chữa trước mùa mưa bão.

Mặc dù, trong năm 2020 trên địa bàn huyện Ngọc Lặc không bị thiệt hại bởi thiên tai gây ra. Nhưng huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn và các cơ quan về công tác chuẩn bị, trang bị, lực lượng, phương tiện sẵn sàng để ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, tổ chức kiểm tra 110 công trình trước mùa mưa lũ, có phương án phòng chống kịp thời đối với các công trình có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Hoàn thành thi công hồ Chàng Vàng, xã Nguyệt Ấn; đập Bai Tổ, xã Cao Ngọc... Chuẩn bị đất đá dự phòng bổ sung 900m3; 7.000 cọc các loại, 3.200 bao tải... Chỉ đạo các xã Vân Am, Phùng Giáo, Phùng Minh, Phúc Thịnh, Thúy Sơn, Thạch Lập, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ, Ngọc Trung, Lam Sơn, Minh Tiến, Cao Thịnh là những điểm trọng yếu khi có lũ, khẩn trương di dời dân về nơi an toàn, với số hộ phải di dời theo kế hoạch. Các xã dọc theo sông Âm, sông Cầu Chày, sông Chu, phía hữu kênh Bắc hồ Cửa Đạt, vùng thường xảy ra chia cắt và vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt đã được các xã nhận định cụ thể và có phương án xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Khi có thông báo bão lũ, các xã cắt cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn, huy động phòng tránh theo phương châm 4 tại chỗ nhằm bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng của Nhân dân.

Để chủ động trong công tác PCTT&TKCN trong mùa mưa bão năm 2021 và ứng phó kịp thời đối với các loại hình thiên tai, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, huyện Ngọc Lặc đã chủ động triển khai thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương. Đồng thời, kiện toàn ban chỉ huy PCTT&TKCN năm 2021, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, cho từng ngành, từng bộ phận. Tổ chức lực lượng, triển khai công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, hậu cần, với mức cao nhất theo phương án đã lập để sẵn sàng đối phó khi thời tiết bất thường xảy ra. Lập, phê duyệt phương án cho các công trình hồ đập lớn từ 1 triệu m3 nước trở lên, duyệt phương án các hộ phải di dời ở vùng dọc sông, vùng sạt lở... Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về phòng tránh thiên tai đến đông đảo cộng đồng dân cư để mọi người, mọi nhà, chủ động phòng tránh. Nghiêm cấm qua lại đối với một số hộ dân dọc vùng ngập của sông Âm, sông Chu, vùng hữu ngạn kênh hồ Cửa Đạt khi có bão, siêu bão và mưa lũ lớn gây ra. Tại các công trình trọng điểm, như: hồ Cống Khê, Bai Manh, Bai Lim, Bai Ao, Đồng Tiến, Chòm Mót, hồ Sơn Phong, hồ Cốc, Liên Thành... bố trí tập kết vật tư dự phòng sẵn sàng đối phó khi có sự cố xảy ra.

Đồng chí Phan Thị Hà, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Ngọc Lặc, cho biết: Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, phòng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch PCTT&TKCN năm 2021, chủ động phân công cán bộ đi cơ sở kiểm tra an toàn các công trình thủy lợi trước, trong và sau bão lũ. Đồng thời, tham mưu chỉ đạo xây dựng kế hoạch dự trữ giống, phân bón và các điều kiện vật tư cần thiết để phục hồi sản xuất khi thiên tai xảy ra. Đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng đầu nguồn, nhất là đầu nguồn sông Cầu Chày, sông Hép và lưu vực của các hồ đập thủy lợi. Phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn xây dựng phương án PCTT&TKCN năm 2021 sát với tình hình thực tế của địa phương. Cùng với đó, tổ chức kiểm tra, rà soát lại tất cả các công trình phúc lợi, giao thông, thủy lợi, nhà cửa, trường học, kho tàng, để có phương án kịp thời sửa chữa, khắc phục những hư hỏng xong trước mùa mưa bão. Nạo vét khơi thông dòng chảy của các kênh mương, công trình hồ chứa trên địa bàn xã, thị trấn quản lý xong trước mùa mưa bão.

Bài và ảnh: Lê Hợi