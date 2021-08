Huyện Hoằng Hóa quan tâm triển khai các hoạt động dành cho trẻ em

Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện Hoằng Hóa luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và Nhân dân đặc biệt quan tâm. Trong đó, huyện chú trọng việc tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng sống, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... để trẻ em có điều kiện học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

Dạy bơi và trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ em trong môi trường nước là một trong những hoạt động được huyện Hoằng Hóa quan tâm, chú trọng.

Theo số liệu thống kê, huyện Hoằng Hóa hiện có 56.063 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có 21.499 trẻ dưới 6 tuổi, 660 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hàng năm, thông qua các chương trình phối hợp, các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện nhiều mô hình, chương trình hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em như: Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em và triển khai các hoạt động hè; Ngày Quốc tế Thiếu nhi; Tết Trung thu; tổ chức các giải thi đấu thể thao, văn hóa văn nghệ, cắm trại cho thanh, thiếu nhi; tổ chức cho các em đi viếng tượng đài liệt sĩ, về nguồn – thăm, tìm hiểu các điểm di tích cách mạng, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện; triển khai các hoạt động phát huy quyền tham gia của trẻ em như: diễn đàn trẻ em, các hội thi bé khỏe bé ngoan, hoạt động của đội tuyên truyền viên măng non trong trường học... thu hút hàng nghìn lượt trẻ em, học sinh tham gia tại các sân chơi bổ ích này. Qua đó giúp các em nâng cao hiểu biết và cách tự bảo vệ bản thân trước các tiêu cực của xã hội.

Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, huyện cũng như các xã, thị trấn đã dành sự quan tâm và tạo mọi điều kiện để các em được chăm sóc và phát triển toàn diện, được hòa nhập cùng cộng đồng. Hàng năm, từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em, huyện đã tổ chức nhiều hoạt động như: trao học bổng, tặng quà dịp Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu, tặng xe lăn, phục hồi chức năng cho những em khuyết tật...

Song song với các hoạt động trên, nhiều phong trào liên quan trực tiếp đến trẻ em đã được các địa phương đẩy mạnh thực hiện như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”, phong trào “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”... Cùng với đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) huyện đã hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng các mô hình: ngôi nhà an toàn; cộng đồng an toàn; xã, thị trấn phù hợp với trẻ em; đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em... Qua đó, giúp trẻ em trên địa bàn huyện có một môi trường sống an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần và nhân cách.

Nhân Tháng hàng động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”, các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho trẻ em như giải bóng đá, cầu lông, đá cầu, bóng bàn... Bên cạnh đó, huyện còn phối hợp với các nhà trường tổ chức các lớp học kỹ năng cho trẻ em như: dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông, các lớp năng khiếu, võ thuật, âm nhạc, thể dục nhịp điệu... trong thời gian nghỉ hè. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, một số nội dung hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 trên địa bàn huyện không phải đơn vị nào cũng thực hiện được và thực hiện cũng chỉ ở quy mô nhỏ.

Không chỉ quan tâm đến các hoạt động phong trào dành cho trẻ em, huyện Hoằng Hóa còn quan tâm tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho trẻ. Ở các nhà trường, hoạt động dạy và học được đổi mới, nâng cao chất lượng, tạo điều kiện cho các em rèn luyện; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thường xuyên rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phòng chống tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước; tổ chức giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng, kể chuyện, hát, múa, tham quan du lịch cho trẻ em...

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng những hoạt động, việc làm thiết thực, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, huyện Hoằng Hóa tiếp tục chỉ đạo Phòng LĐTB&XH, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thăm, tặng quà cho những em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Đồng thời, ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em, hướng tới mục tiêu trẻ em được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Bài và ảnh: Hoài Anh