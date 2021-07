Huyện Hậu Lộc tăng cường công tác quản lý hộ tịch ở cơ sở

Xác định được tầm quan trọng của công tác hộ tịch, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Hậu Lộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để công tác hộ tịch nói chung và đăng ký hộ tịch nói riêng đi vào nền nếp, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tạo cơ sở pháp lý để người dân được công nhận các quyền con người, quyền, nghĩa vụ công dân và để Nhà nước bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của họ, có biện pháp quản lý dân cư một cách khoa học phục vụ thiết thực cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Người dân đến bộ phận “một cửa” thị trấn Hậu Lộc làm thủ tục khai sinh.

Đồng chí Lê Ngọc Hải, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Hậu Lộc, cho biết: Với chức năng tham mưu giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là các văn bản liên quan, nhất là thực hiện việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài, thay đổi cải chính hộ tịch, bảo đảm đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, huyện chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cần thiết phục vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Áp dụng có hiệu quả phần mềm quản lý hộ tịch, thực hiện việc đăng ký vào sổ hộ tịch và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Hàng năm, huyện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phần mềm quản lý hộ tịch cho công chức tư pháp - hộ tịch huyện, xã, thị trấn; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về pháp luật hộ tịch, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về đăng ký, quản lý hộ tịch cho lãnh đạo UBND, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã. Công tác kiểm tra việc đăng ký và quản lý hộ tịch cũng được thực hiện định kỳ. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Việc tiếp nhận, giải quyết những kiến nghị, thắc mắc, phản ánh của công dân về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch được quan tâm ngay từ cơ sở. UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai mức thu phí và lịch tiếp dân của lãnh đạo UBND. Những vấn đề công dân chưa hiểu, chưa rõ được cán bộ chuyên môn hướng dẫn, giải thích rõ ràng. Từ huyện xuống cơ sở, tất cả các công việc liên quan đến đăng ký hộ tịch đều được thực hiện thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, đúng trình tự, thời gian quy định. Thông qua đó, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch được giải quyết nhanh gọn, không gây phiền hà cho người dân, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, khẳng định vai trò trong quản lý Nhà nước và bảo đảm quyền của công dân...

Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Phòng Tư pháp huyện đã tiếp nhận và giải quyết hàng ngàn trường hợp liên quan về công tác hộ tịch, tất cả đều bảo đảm đúng hạn. Trong đó, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho 11 trường hợp; yêu cầu cải chính hộ tịch 90 trường hợp; thay đổi, cải chính hộ tịch cho 62 trường hợp; thu hồi và hủy bỏ 5 trường hợp giấy tờ hộ tịch do UBND xã cấp trái quy định của Luật Hộ tịch. Toàn huyện đã đăng ký khai sinh cho 7.119 trường hợp, đăng ký khai tử cho 1.646 trường hợp, đăng ký kết hôn cho 1.511 cặp... Người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của các giấy tờ hộ tịch và tự giác thực hiện đi đăng ký hộ tịch, góp phần bảo vệ quyền và nghĩa vụ của công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đến nay, tất cả 23 xã, thị trấn trong huyện đã được trang bị máy tính làm việc, phần mềm quản lý phục vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; đây có thể xem là sự đổi mới quan trọng tiến tới thực hiện quản lý hộ tịch bằng dữ liệu điện tử, giúp cơ quan Nhà nước đưa ra những chính sách hợp lý, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế, bất cập như nhận thức của một bộ phận Nhân dân về vấn đề hộ tịch chưa đầy đủ, chưa thực hiện bảo đảm thời gian, nhất là khai sinh, khai tử; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc xác minh, giải quyết những sai sót trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân có lúc chưa kịp thời...

Để nâng cao hiệu quả công tác đăng ký hộ tịch, thời gian tới huyện Hậu Lộc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành; tập trung triển khai việc thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28-7-2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác hộ tịch. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp hộ tịch đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng theo quy định của Luật Hộ tịch. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuẩn hóa đội ngũ công chức tư pháp hộ tịch. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong quản lý, đăng ký hộ tịch, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch nhằm giúp cơ sở ngăn chặn kịp thời những việc làm sai phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, sai phạm trong công tác đăng ký hộ tịch được phát hiện qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị, phản ánh của công dân.

Bài và ảnh: Ngọc Tiến