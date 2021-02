Huyện Bá Thước phấn đấu vươn lên thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh

Với niềm tự hào về quê hương Bá Thước giàu truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã và đang nỗ lực từng ngày để vươn lên thành huyện khá của khu vực miền núi xứ Thanh.

Vẻ đẹp hoang sơ của Khu Du lịch sinh thái Pù Luông. Ảnh: Tiến Đông

Dấu ấn toàn diện

Năm 2020, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bá Thước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt mục tiêu kép: “Vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục và phát triển kinh tế”, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện vẫn ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển. Có 32/36 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, kinh tế tăng trưởng khá, các chỉ tiêu kinh tế quan trọng, như: tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,1%; thu ngân sách Nhà nước đạt 153,3%; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 1.412 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 31,6 triệu đồng/năm. Sản xuất nông – lâm – thủy sản có bước phát triển tích cực khi giá trị sản xuất toàn ngành đạt 1.772 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; năm 2020 có thêm 1 xã về đích NTM.

Sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt 410 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2019. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng được tăng cường, nhất là tại các điểm, khu du lịch. Trong năm, đồ án quy hoạch chung thị trấn Cành Nàng đã được UBND tỉnh phê duyệt; điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Điền Trung. Tổ chức công bố Quy hoạch phân khu Thác Muốn, xã Điền Quang; Quy hoạch tỷ lệ 1/500 điểm dân cư nông thôn gắn với phát triển du lịch cộng đồng thôn Kho Mường, xã Thành Sơn và thôn Đôn, xã Thành Lâm. Huyện đã đón được hơn 40.000 lượt khách du lịch, trong đó có hơn 9.600 lượt khách quốc tế. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế được duy trì; quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân ổn định.

Năm 2020 là năm đánh dấu sự đồng thuận, dân chủ, đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân, được minh chứng cụ thể bằng việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, phấn khởi để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh ủy, đặc biệt là Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh. Công tác dân vận tiếp tục có những đổi mới, hiệu quả; các phong trào thi đua trong năm qua cũng được đẩy mạnh, đã vận động Nhân dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, phát động quỹ ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 được tổng số tiền 325 triệu đồng; quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt trên 500 triệu đồng; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực bảo đảm an sinh xã hội; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở.

Biến tiềm năng, lợi thế thành sức mạnh

Bá Thước là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng; vùng đất gắn liền với sử thi nổi tiếng “Đẻ đất, đẻ nước” của người Mường, “Khăm Panh” của người Thái. Nơi có “Cây chu đá lá chu đồng, bông thau quả thiếc” huyền thoại mọc trên đồi Lai Li Lai Láng; có núi Làn Ai hùng vĩ với cây “lá mún” (lá bùa yêu), hiện thân của truyền thuyết tình sử Nàng Ờm - Chàng Bồng Hương, cheo leo thăm thẳm soi mình xuống dòng sông Mã. Vùng đất Bá Thước từng là địa bàn hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn do Người anh hùng dân tộc Lê Lợi lãnh đạo với đại bản doanh đóng tại Ba Lẫm, gắn liền với nhiều chiến công đi vào lịch sử, như trận Ba Lẫm, Bù Mộng, Bù Thi Lang, Úng Ải, Kình Lộng; là căn cứ địa chống Pháp của nghĩa quân Cần Vương do các sĩ phu Hà Văn Mao, Hà Văn Nho lãnh đạo... Bá Thước là vùng đất quần cư lâu đời của đồng bào dân tộc Mường, Thái với các mường lớn như Mường Ống, Mường Ai, Mường Khô, Mường Khôông, Mường Khoòng, Mường Ký... gắn với các lễ hội văn hóa truyền thống vẫn còn lưu giữ và phát huy các giá trị đến ngày hôm nay. Những giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa ấy không chỉ làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, mà đó là tài sản vô giá cần phải được trân quý, gìn giữ, phát huy, biến thành giá trị vật chất; trở thành động lực, niềm tự hào để cán bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện nhân lên khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Từ một huyện miền núi cao còn nhiều khó khăn, những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bá Thước đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, động viên sức mạnh trong Nhân dân các dân tộc, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên, đạt được những thành tích đáng khích lệ: Điều kiện chính trị -xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, các chương trình, dự án đã và đang phát huy hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên... Những yếu tố đó chính là tiền đề quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra, trong đó phấn đấu đưa huyện Bá Thước vươn lên thành huyện khá của khu vực miền núi xứ Thanh.

Mục tiêu lớn, trách nhiệm càng nặng nề, nhất là trong bối cảnh kinh tế tiếp tục gặp khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của dịch bệnh, thiên tai, dự báo đại dịch COVID-19 chưa thể sớm kết thúc. Năm 2021 cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Vì vậy, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho giai đoạn 2020-2025, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện phải nỗ lực, phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2021, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo. Các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể được đặt ra trong năm 2021, đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,6% trở lên; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 35 triệu đồng trở lên. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 1.200 tỷ đồng; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 319,6 ha; có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh. Về công tác xây dựng Đảng, huyện phấn đấu trong năm 2021 có 200 đảng viên được kết nạp mới; 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, huyện tập trung thực hiện 5 vấn đề lớn, đó là: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 2 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Tạo chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để khởi công, thực hiện các dự án. Đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, thống nhất, đồng tâm, hiệp lực, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, phát huy tiềm năng, lợi thế để biến thành sức mạnh tổng hợp, xây dựng quê hương Bá Thước ngày càng phát triển.

Bùi Văn Lưỡng

Bí thư Huyện ủy Bá Thước