Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý II-2022

Ngày 23-6, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý II-2022 và triển khai một số nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị được nghe Báo cáo viên đến từ Công an tỉnh thông tin tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và các hoạt động phối hợp giữa Công an tỉnh và Hội Nông dân tỉnh trong thời gian vừa qua.

Báo cáo viên đến từ Công an tỉnh thông tin tình hình an ninh - trật tự, an toàn giao thông trong tỉnh.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã thông tin những vấn đề đáng chú ý ở các đơn vị, địa phương và tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của hội viên nông dân, Nhân dân; tình hình ô nhiễm môi trường trên các dòng sông, kênh, mương, bãi xử lý rác thải tập trung; giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp và một số mặt hàng tăng ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân...

Hội nghị cũng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, định hướng công tác tuyên truyền của các cấp hội trong quý III và năm 2022 cũng như một số vấn đề hội viên và Nhân dân quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đồng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đồng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện tốt nhiệm vụ, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần bám sát cơ sở để đôn đốc, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện một cách nghiêm túc, trách nhiệm, nêu cao tinh thần tự giác, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Hoài Linh