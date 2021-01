Hoằng Hóa tổ chức Hội chợ hoa xuân Tân Sửu 2021 tại Lightland Hải Tiến

Việc bố trí hội chợ hoa xuân tại Lightland Hải Tiến là cơ hội kinh doanh cho bà con tiểu thương quanh vùng, vì vị trí này có thể dễ dàng kết nối đến các vùng kinh tế quan trọng trên địa bàn Hải Tiến nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Tập đoàn Lightland Holding bố trí mặt bằng sạch tại Lightland Hải Tiến, phối hợp với UBND xã Hoằng Ngọc tổ chức Hội chợ Hoa Xuân Tân Sửu 2021.

Hằng năm, vào mỗi dịp giáp Tết Nguyên đán, Nhân dân vùng ven biển Hải Tiến lại tập trung dọc hai bên đường HL33 và ngã năm chợ Vực để mua bán cây cảnh, hoa tết... gây tắc nghẽn giao thông, ảnh hưởng đến an ninh - trật tự, an toàn giao thông.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tiểu thương có nơi mua bán ổn định, an toàn, đảm bảo mỹ quan đô thị, Tập đoàn Ligtland Holding đã bố trí mặt bằng, phối hợp với UBND xã Hoằng Ngọc tổ chức Hội chợ hoa xuân Tân sửu 2021 ngay tại dự án Lightland Hải Tiến, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con có nhu cầu tham gia Hội chợ hoa xuân.

Hội chợ dự kiến sẽ có hàng trăm điểm kinh doanh với nhiều loại hoa, cây cảnh đặc trưng cho các vùng, miền của đất nước. Đây là dịp để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoa, sinh vật cảnh trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm; đồng thời góp phần thực hiện nếp sống văn minh thương mại, đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Thiếu tá Chu Văn Hưng, Trưởng Công an xã Hoằng Ngọc cho biết: Năm nay nhân dân xã Hoằng Ngọc và trong vùng 8 xã miền biển Hải Tiến được Tập đoàn Lightland bố trí mặt bằng kinh doanh hết sức thuận lợi, có điện, nước, chỗ để xe... Nhân dân có nhu cầu kinh doanh đăng ký với Công an xã sẽ được sắp xếp vị trí phù hợp với mặt hàng kinh doanh ổn định, thuận lợi cho cả người mua và người bán. Lực lượng Công an xã sẽ đảm bảo an ninh - trật tự cho Hội chợ hoa xuân, bà con yên tâm kinh doanh và tham gia hội chợ.

Việc bố trí hội chợ hoa xuân tại Lightland Hải Tiến là cơ hội kinh doanh tốt cho bà con tiểu thương quanh vùng, vì tại vị trí này có thể dễ dàng kết nối đến các vùng kinh tế quan trọng trên địa bàn Hải Tiến nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung, qua đó đem lại cơ hội kinh doanh sinh lời, đảm bảo an toàn, văn minh cho bà con trong dịp Tết Nguyên đán.

Được biết, Lightland Hải Tiến là một trong những dự án trọng điểm, được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư, giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Lightland theo Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 17-9-2019 với tổng mức đầu tư lên đến 135 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất).

Với quy hoạch bài bản, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, các tiện ích độc đáo cùng với hệ thống chợ và trung tâm thương mại lớn nhất của vùng, Lightland Hải Tiến dự kiến sẽ thay thế cho chợ Vực cũ đã xuống cấp, không còn đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm để hoạt động; cư dân sinh sống tại đây sẽ được thừa hưởng môi trường sống tiện ích đẳng cấp lại có thể kết hợp kinh doanh buôn bán ngay tại chính ngôi nhà của mình... .

Chủ trương tổ chức Hội chợ hoa xuân tại Lightland Hải Tiến năm nay là tiền đề tổ chức Hội chợ hoa xuân của cả vùng cho các năm sau khi dự án chính thức đi vào hoạt động.

Tham khảo thông tin về dự án Lightland Hải Tiến: https://batdongsanbacbo.vn/du-an/khu-dan-cu-thuong-mai-va-cho-vuc-lightland-hai-tien/

NL