Hậu Lộc: Đẩy mạnh tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ

Huyện Hậu Lộc đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) và nghỉ lễ 30-4, 1-5.

Tuyên truyền trực quan tại Di tích Đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hậu Lộc đã hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ nhằm thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa đặc biệt và nhân văn của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, công lao của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc. Qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về truyền thống văn hiến, yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tự hào về cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu chào mừng ngày lễ của dân tộc được treo trang trọng trên các tuyến đường thuộc trung tâm xã Cầu Lộc.

Các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn huyện Hậu Lộc đã được thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức như cổ động trực quan, nhất là trên pa nô, áp phích, tranh ảnh, trên phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phù hợp với tình hình thực tế.

Hồng kỳ được cắm tại vị trí trung tâm ở các công sở.

Vào dịp 10-3 âm lịch hằng năm, tại Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia chùa Cách (chùa Ngọc Đới), xã Tuy Lộc bà con Nhân dân thôn Cách tổ chức lễ hội truyền thống nhằm ghi nhớ công đức của vua Trần Nhân tông và những người có công trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc với nhiều hoạt động như nghi thức rước kiệu, tế lễ, hầu đồng, liên hoan văn nghệ…

Nghi lễ rước kiệu trong Lễ hội truyền thống 10-3 âm lịch tại thôn Cách, xã Tuy Lộc.

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bà Triệu, xã Triệu Lộc, nhằm đảm bảo cho Nhân dân đến tham quan, dâng hương tại di tích, Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản văn hóa, Ban Quản lý di tích đền Bà Triệu đã chủ động sắp xếp, phân công và bố trí cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời tổ chức đón tiếp, phục vụ du khách và Nhân dân tham quan, dâng hương đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Các quầy viết sớ tại di tích Đền Bà Triệu được bố trí, sắp xếp hợp lý đảm bảo Nhân dân, du khách thực hiện nghi lễ tại di tích.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, huyện Hậu Lộc đã tăng cường đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30-4, 1-5. Theo đó, lực lượng công an huyện đã phối hợp kiểm tra, rà soát đảm bảo ATGT đối với hoạt động của các phương tiện vận tải hành khách trên địa bàn huyện; giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện chở khách ngang sông; kiên quyết đình chỉ hoạt động động đối với những phương tiện đường thủy không đảm bảo an toàn, bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các tuyến trọng điểm, nhất là địa bàn nằm trên trục Quốc lộ 1A.

Lực lượng Công an huyện Hậu Lộc ra quân đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn. Ảnh: Đoàn Hằng.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt là các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến TNGT như: Đua xe trái phép, lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn, sử dụng các chất cấm, vi phạm tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai phần đường, làn đường; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện... Phối hợp với các phòng, ban chức năng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hậu Lộc đảm bảo tốt các quy định về an ninh trật tự.

Ngọc Huấn