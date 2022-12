“Giọt hồng sinh viên” - nghĩa cử cao đẹp

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng thông điệp “Cho đi là nhận lại”, đông đảo sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thanh Hóa đã, đang kết nối cùng nhau khơi dậy ngọn lửa yêu thương, sẵn sàng sẻ chia những giọt máu hồng của mình để đem lại hy vọng hồi sinh cho nhiều người.

Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức tham gia HMTN trong chương trình Ngày hội hiến máu “Sắc đỏ Hồng Đức” năm 2022.

Nhiều năm qua, khẩu hiệu “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” luôn được đông đảo sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa nêu cao và trở thành nét đẹp trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Liên tục 5 năm gần đây, tuổi trẻ nhà trường đã triển khai rộng khắp các chương trình hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa như “Đền ơn đáp nghĩa”, “Lá lành đùm lá rách”, khám bệnh miễn phí cho người nghèo, hiến máu tình nguyện (HMTN). Trong đó, HMTN là một trong những phong trào được đông đảo sinh viên hưởng ứng nhiệt tình.

Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa Trần Thị Thủy, cho biết: Là trường chuyên ngành y - dược, sinh viên vừa tham gia học tập tại trường vừa tham gia công tác lâm sàng tại các bệnh viện nên hầu hết đều hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Để đưa công tác HMTN đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, đoàn trường đã thành lập Câu lạc bộ HMTN với 20 thành viên chính thức là các giáo viên và sinh viên trong trường tham gia. Trong quá trình hoạt động, câu lạc bộ đã thu hút gần 100 sinh viên cả trong và ngoài nhà trường sẵn sàng hỗ trợ nguồn máu cho người bệnh với đa dạng các nhóm máu. Tiếp nối thành công của chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt Hồng Blouse trắng” từ những năm trước, năm học 2021-2022, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức thành công 3 đợt hiến máu tập trung tại trường và thu được hơn 650 đơn vị máu.

Cũng theo Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, ngoài hiến máu tại trường, đoàn trường còn tham gia cùng các trường khác tổ chức nhiều hoạt động như “Ngày hội tôn vinh người HMTN”,“Ngày chủ nhật đỏ”, “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu”... Đặc biệt, nhiều sinh viên trong trường đã tích cực tham gia Câu lạc bộ ngân hàng máu sống tỉnh Thanh Hóa, sẵn sàng tham gia hiến máu khi người bệnh cần.

Với nhiều hoạt động thiết thực, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế đang là đơn vị dẫn đầu phong trào HMTN của tỉnh Thanh Hóa, được Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học; được Trung ương Hội sinh viên Việt Nam và Tỉnh đoàn tặng Bằng khen nhiều năm liên tục. Nhiều sinh viên điển hình cũng đã được tuyên dương và tôn vinh hàng năm, tạo động lực để các em tiếp tục hiến máu và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động HMTN.

Cùng với Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, phong trào HMTN đã trở thành hoạt động thường niên và trở thành ngày hội của đông đảo đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức. Bí thư Đoàn Trường Đại học Hồng Đức Lê Đức Đạt chia sẻ: Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào HMTN đối với xã hội và cộng đồng nên công tác tuyên truyền, vận động hiến máu của nhà trường được Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức thường xuyên dưới nhiều hình thức, đa dạng, phong phú về nội dung như: Ngày chủ nhật đỏ, Ngày hội hiến máu, Sắc đỏ Hồng Đức... Trung bình mỗi năm, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường tổ chức từ 1-2 chương trình HMTN. Qua mỗi đợt tổ chức, vận động thu được từ 300-400 đơn vị máu. Năm 2021, trong điều kiện hết sức khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng nhà trường vẫn tổ chức được 1 đợt hiến máu, thu nhận hơn 300 đơn vị máu. Mới đây, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công Ngày hội hiến máu “Sắc đỏ Hồng Đức” năm 2022 với hơn 500 sinh viên và nhiều cán bộ giảng viên nhà trường tham gia HMTN; kết quả thu được 400 đơn vị máu.

Nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, cùng với quan niệm cái mình cho đi là sức khỏe, điều người bệnh nhận được là sự sống. Do đó mỗi lần tổ chức hoạt động HMTN, đoàn thanh niên các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh đều nhận được sự tham gia tích cực, nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, sinh viên. Sinh viên Hồ Thị Hồng Nhung, lớp K23C, Đại học Giáo dục mầm non, Trường Đại học Hồng Đức, cho biết: “Em rất vui khi biết trường tổ chức chương trình HMTN. Em nghĩ làm được điều nhỏ bé nhưng giúp ích cho cuộc sống, cho xã hội là bước khởi đầu để có thể thực hiện những khát vọng lớn lao hơn”. Chia sẻ về việc tham gia Ngày hội hiến máu “Sắc đỏ Hồng Đức” năm 2022, sinh viên Lê Thùy Linh, lớp K24 ĐHSP Ngữ văn chất lượng cao tâm sự: Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình hiến máu nhân đạo nên có chút hồi hộp và lo lắng. Nhưng sau khi được tư vấn, em cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi tham gia HMTN. Hiến máu là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, mong rằng đơn vị máu tình nguyện của em sẽ phần nào giúp đỡ được người bệnh vượt qua cơn nguy hiểm do thiếu máu.

“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” là thông điệp có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vì vậy, đại diện đoàn thanh niên, hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh đều khẳng định, việc sẻ chia những “giọt máu hồng” với tinh thần tương thân, tương ái tiếp tục được các đoàn trường duy trì, tạo sự lan tỏa sâu rộng trên cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đông đảo sinh viên tham gia, góp phần cứu sống nhiều người bệnh qua cơn hiểm nguy và nhân lên nhiều hơn nữa những tấm lòng nhân ái trong xã hội.

Bài và ảnh: Phong Sắc