Giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh

Thực hiện chỉ đạo của ngành giáo dục cùng với sự quan tâm vào cuộc của lực lượng, đơn vị chức năng, thời gian qua, các trường học trong tỉnh đã tăng cường hoạt động giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh.

Hướng dẫn, trang bị kiến thức về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh trên địa bàn xã Đồng Tiến (Triệu Sơn).

Trước tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) vẫn diễn ra ở nhiều địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về ATGT tại các trường học trong tỉnh. Mục tiêu là thông qua các buổi tuyên truyền, giáo viên và các em học sinh được trau dồi kiến thức pháp luật về ATGT đường bộ, cách xử lý các tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra. Từ đó, ngăn chặn tình trạng vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh, hạn chế những vụ tai nạn thương tâm.

Theo chia sẻ của cô giáo Nguyễn Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường THCS Dân Lực (Triệu Sơn), để nâng cao ý thức và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh, nhà trường thường xuyên nhắc nhở, giáo dục các em bằng nhiều hình thức, như: Lồng ghép nội dung ATGT vào các môn học, bài học, các buổi sinh hoạt ngoài giờ; yêu cầu học sinh viết bản cam kết thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt, vào tháng cao điểm ATGT, nhà trường phối hợp với công an huyện, các tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền về ATGT, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cho tất cả học sinh theo hình thức tập trung... Từ những việc làm thiết thực này, các em học sinh đã có những hiểu biết nhất định về Luật Giao thông đường bộ, từ đó có ý thức trong việc đi đúng phần đường và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông...

Tại nhiều trường học khác trong tỉnh, hoạt động giáo dục ATGT cho học sinh cũng được triển khai đồng bộ, tích cực, nhất là khi có sự tham gia phối hợp và vào cuộc tích cực từ Ban ATGT tỉnh và các tổ chức, đoàn thể. Trong mỗi dịp khai giảng năm học mới và trong tháng cao điểm học sinh đến trường, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở giáo dục với sự tham gia của hàng trăm nghìn học sinh và cán bộ, giáo viên. Tại các buổi tuyên truyền, đại diện đơn vị chức năng đã trực tiếp trao đổi, thông tin đến đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh về tình hình trật tự ATGT, thực trạng tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; những lỗi vi phạm và một số nguyên nhân dẫn đến xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Đồng thời, thông tin một số quy định của pháp luật về trật tự ATGT đến các em học sinh; phổ biến, hướng dẫn một số quy định mới của Luật Giao thông đường bộ, trang bị các kỹ năng tham gia giao thông và các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông...

Thầy giáo Chu Hồng Văn, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa) cho biết: “Thông qua các buổi tuyên truyền chấp hành pháp luật về trật tự ATGT đã giúp giáo viên, học sinh nhà trường nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia giao thông đúng quy định; từng bước hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Qua đó, mỗi giáo viên, học sinh cũng trở thành những tuyên truyền viên tích cực cho bạn bè và người thân về tầm quan trọng của việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm trật tự ATGT học đường”.

Đồng hành cùng ngành giáo dục, tổ chức đoàn thanh niên cũng đã có những hoạt động thiết thực góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về ATGT cho học sinh. Hiện nay, 100% các cơ sở đoàn trong trường học đều tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết không vi phạm pháp luật về giao thông. 100% các huyện, thị, thành đoàn có mô hình, đội hình thanh niên tham gia tuyên truyền bảo đảm ATGT. 100% đoàn các trường THPT dọc tuyến Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và các quốc lộ, đường tỉnh đều xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; đồng thời, thành lập ít nhất 1 đội thanh niên tình nguyện bảo đảm ATGT tại cổng trường vào các giờ cao điểm...

Mỗi học sinh, mỗi người dân khi thực hiện đúng luật về giao thông không chỉ bảo đảm an toàn cho bản thân mà còn là an toàn cho người khác, cho cộng đồng. Đó còn là văn hóa, ứng xử khi tham gia giao thông. Do đó, việc giáo dục pháp luật về ATGT trong nhà trường có vai trò hết sức quan trọng nhằm giúp học sinh nhận thức đầy đủ về luật cũng như hình thành ý thức, hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Để việc làm này mang lại hiệu quả thiết thực, ngoài những giải pháp đang được các nhà trường, ngành chức năng triển khai thực hiện như tuyên truyền; nhân rộng các mô hình bảo đảm trật tự ATGT trong nhà trường; đưa việc chấp hành pháp luật trật tự ATGT vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm đối với các đơn vị cơ sở và các cá nhân... Đồng thời, cần hơn nữa sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

Bài và ảnh: PS