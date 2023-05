(Baothanhhoa.vn) - Để việc cung cấp trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến về cư trú thuận lợi, đem lại hiệu quả cao, từ tháng 6-2021 đến nay, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đến 100% đơn vị công an cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, phối hợp tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình xử lý hồ sơ cho lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an các huyện, thị xã, thành phố và công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

{title} Giải quyết 96,54% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực lưu trú Để việc cung cấp trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến về cư trú thuận lợi, đem lại hiệu quả cao, từ tháng 6-2021 đến nay, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đến 100% đơn vị công an cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, phối hợp tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình xử lý hồ sơ cho lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an các huyện, thị xã, thành phố và công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Công an huyện Quan Hóa với mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến” hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, lực lượng công an đã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội và hệ thống loa truyền thanh cơ sở về những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến để mọi người dân đều nắm vững và thực hiện tốt. Cùng với đó, lực lượng công an đã tập trung rà soát tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn để hướng dẫn cho chủ các cơ sở biết các bước đăng ký lưu trú qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua phần mềm VNeID, hướng dẫn cho người dân cài đặt phần mềm VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Quá trình thực hiện, lực lượng công an cấp xã chủ động hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản và thực hiện các thao tác đăng ký cư trú online đối với trường hợp công dân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan công an. Khi công dân có nhu cầu đăng ký cư trú, có thể truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn. Nếu chưa có tài khoản, công dân có thể đăng ký tại Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https:// dichvucong.gov.vn với các thao tác: nhập họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh Nhân dân hoặc căn cước công dân và số điện thoại di động đang dùng để nhận mã OTP xác nhận. Các thủ tục đăng ký cư trú được cung cấp trên cổng dịch vụ công gồm: Đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; khai báo tạm vắng; thông báo lưu trú. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết gần 89 nghìn hồ sơ trực tuyến trên lĩnh vực lưu trú (trong đó có hơn 84 nghìn hồ sơ đăng ký thường trú, 4.405 hồ sơ đăng ký tạm trú và 31 hồ sơ khai báo tạm vắng), đạt tỷ lệ 96,54% trong tổng số hồ sơ trên lĩnh vực lưu trú. Thực tế cho thấy việc đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Nếu như trước đây, liên quan đến việc đăng ký thường trú, tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ, khai báo tạm vắng... thì công dân mang hồ sơ, thủ tục liên quan đến cơ quan công an để đăng ký. Hiện nay, công dân có thể đăng ký qua Cổng dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú. Ngoài tiết kiệm thời gian đi lại, giảm chi phí, người dân còn khai thác dữ liệu thông tin cá nhân trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, kịp thời điều chỉnh, bổ sung đảm bảo thông tin được chính xác, phục vụ các giao dịch có liên quan và theo dõi được tiến độ giải quyết của cơ quan quản lý Nhà nước. Quốc Hương - Hà Phương

Quốc Hương - Hà Phương

Từ khóa: Đăng kýHồ sơDịch vụ côngThủ tục hành chínhDịch vụĐiện thoại di độngCông dânDịch vụ công trực tuyếnCổng dịch vụ công Quốc giaTrực tuyến