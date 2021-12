Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu chiều nay 10/12/2021, Liên Bộ Công Thương-Tài chính quyết định điều chỉnh giảm mạnh giá toàn bộ mặt hàng xăng dầu.

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều 10/12.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h00 chiều nay. Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 22.082 đồng/lít (giảm 835 đồng/lít so với giá hiện hành); giá xăng RON95-III không cao hơn 22.801 đồng/lít (giảm 1.101 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.334 đồng/lít (giảm 1.048 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); giá dầu hỏa không cao hơn 16.322 đồng/lít (giảm 875 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.745 đồng/kg (giảm 732 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với xăng E5RON92 ở mức 250 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 700 đồng/lít, dầu diesel ở mức 250 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 700 đồng/kg; không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo Liên Bộ, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 10/12/2021 như sau: 83,01 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 8,977 USD/thùng, tương đương giảm 9,76% so với kỳ trước); 85,387 USD/thùng xăng RON95 (giảm 9,058 USD/thùng, tương đương giảm 9,59% so với kỳ trước). 83,435 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 8,055 USD/thùng, tương đương giảm 8,804% so với kỳ trước); 81,693 USD/thùng dầu hỏa (giảm 7,707 USD/thùng, tương đương giảm 8,62% so với kỳ trước); 412,951 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 40,734 USD/tấn, tương đương giảm 8,804% so với kỳ trước).

Nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức cao. Từ đầu năm 2021 đến nay, Quỹ BOG đã chi liên tục với mức chi từ 100-2.000 đồng/lít/kg.

Theo VOV