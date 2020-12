EVNNPC giành giải nhất toàn đoàn Hội thi “Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động giỏi toàn quốc năm 2020”

Tại Thanh Hóa, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa tổ chức Hội thi “Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động giỏi toàn quốc năm 2020” với sự tham gia của hơn 150 thí sinh là người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của các Tập đoàn, Tổng công ty, các doanh nghiệp và tổ chức huấn luyện trong cả nước.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh có thành tích cao tại hội thi.

Hội thi nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ. Đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp, cán bộ, người làm công tác huấn luyện ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cơ sở giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ huấn luyện về ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cơ sở.

Các thí sinh tham dự phải trình bày bài giảng trong vòng 20 phút, nội dung thuộc các cụm chuyên đề chính như: Chuyên đề chung chính sách, pháp luật về ATVSLĐ/Đánh giá rủi ro, phương pháp cải thiện điều kiện lao động/Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra, công tác điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động; Chuyên đề an toàn cơ khí; An toàn điện; An toàn xây dựng; ATVSLĐ trong sử dụng hóa chất/ATVSLĐ trong không gian hạn chế…

Thí sinh của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tham gia phần thi phần dự thi kỹ năng sơ cứu.

Tham gia hội thi, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) có 25 thí sinh trong đội tuyển là những hạt nhân nòng cốt tại Phòng An toàn được chọn lựa từ các Công ty Điện lực trực thuộc, NPSC, Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc.

Đội tuyển của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã giành nhiều giải thưởng cao tại hội thi với giải thưởng tập thể là đơn vị có số lượng thí sinh tham gia nhiều nhất và đạt kết quả cao. Giải cá nhân: Đạt 17/tổng số 83 giải bao gồm: 3/15 Giải A, 4/15 Giải B, 3/20 Giải C và 7/33 Giải khuyến khích.

CBCNV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chụp ảnh lưu niệm tại cuộc thi.

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh cung cấp điện trên địa bàn 27 tỉnh, thành phía Bắc có địa hình phức tạp, vì vậy công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được EVNNPC quan tâm đặc biệt. Bên cạnh đó đòi hỏi mỗi người cán bộ quản lý, mỗi người công nhân lao động trực tiếp của mỗi đơn vị toàn Tổng Công ty cần phải có sự hiểu biết, nắm chắc và thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy phạm về an toàn để tự bảo vệ mình và an toàn cho đồng nghiệp.

Việc tích cực tham dự hội thi và dành giải cao là động lực để CBCNV EVNNPC tiếp tục nỗ lực đảm bảo ATVSLĐ trong doanh nghiệp, giúp kiềm chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn, trật tự và phát triển xã hội.

Hùng Mạnh